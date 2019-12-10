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影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24聯合報 記者黃寅／即時報導

廚師吳順根雖因罹患大腸癌末期住進台中醫院安寧緩和病房，但始終不曾忘記烹飪所帶來的熱情，安寧緩和病房主任蔡東啟為此特地為他籌畫一場「圓夢計畫」今天中午由他在台中醫院餐廳再次下廚，煮出了7菜一湯的一桌好菜，他的女兒也特地出現幫忙，更讓吳順根開心不已。

吳順根說，從19歲當學徒，不知道被師傅打罵過幾百次，但他仍一一克服，走出自己的廚師路，其中川菜更是他的拿手料理。

他說，出師後一直在自己熱愛的場域工作，直到生病後才離開工作崗位。當蔡東啟提出邀約時，他心裡也十分熱意再次展現身手，要烹飪自己的拿手的川菜，也為醫護人員辦一次桌。

蔡東啟說，在照顧過程中，當吳順根每每講到自己擔任廚師的工作時，總是神采奕奕，充滿自信，因此特別請吳順根再辦一次桌。

在台中醫院醫護團隊以及營養室的協調合作下，吳順根今終能順利圓夢。他身體雖虛弱，但站在鍋前，手能使出力量，展現出專注的神情。吳順根感動地說：「平時我的體力有點虛弱，但只要在料理的時候，我就能充滿力氣，特別是今天的料理要與醫護團隊共享」。

蔡東啟說， 安寧療護除了減緩病人生理上的受苦，最重要的是協助病人在心理、靈性層面的圓夢，能夠協助病人完成心願，是醫護團隊最樂見的事。

廚師吳順根雖因罹患大腸癌末期住進台中醫院安寧緩和病房，但始終不曾忘記烹飪所帶來的...
廚師吳順根雖因罹患大腸癌末期住進台中醫院安寧緩和病房，但始終不曾忘記烹飪所帶來的熱情。圖／台中醫院提供
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廚師吳順根雖因罹患大腸癌末期住進台中醫院安寧緩和病房，但始終不曾忘記烹飪所帶來的...
廚師吳順根雖因罹患大腸癌末期住進台中醫院安寧緩和病房，但始終不曾忘記烹飪所帶來的熱情。圖／台中醫院提供
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廚師吳順根雖因罹患大腸癌末期住進台中醫院安寧緩和病房，但始終不曾忘記烹飪所帶來的...
廚師吳順根雖因罹患大腸癌末期住進台中醫院安寧緩和病房，但始終不曾忘記烹飪所帶來的熱情。圖／台中醫院提供
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中醫醫護人員

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