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台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32中央社 台中10日電

靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提...
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學新建「主顧聖母堂」月初落成，融合十字架，外觀結合魚、竹子與竹筍等意象，象徵聖經「五餅二魚」，提供校內師生沉靜心靈的環境，也成為台中新地標與文化新亮點。

主顧聖母堂由建築師洪清安設計，由4個弧形牆結構組成，與屋頂上方玻璃十字架連結，外觀結合魚、竹子與竹筍等意象，象徵聖經「五餅二魚」寓意及竹子的謙虛、氣節等精神。

教堂落成後，常吸引許多師生、遊客打卡拍照，還有新人預約拍攝婚紗，成為台中新地標、文化新亮點。

校長唐傳義接受中央社記者訪問時表示，靜宜大學是一所天主教大學，核心信仰就是敬天愛人，幫助學生思考過去、遙想未來，有一個教堂讓大家沉靜心靈，是校方最大希望，校方20年前就開始有興建念頭，12年前開始具體規劃。

唐傳義說明，教堂名稱主顧聖母堂的「主顧」是代表任何事情再難都有天主照顧，「聖母媽媽」則是信仰核心的一環，代表能夠幫助、發掘人需要的精神，且聖母媽媽其實也是一個重要教育工作者，意義非凡。

唐傳義也提到，教堂象徵的就是合一精神，外觀的圓弧有擁抱概念，若從天空俯瞰，也可以看到十字架圖形，外型則像是竹筍或是一條魚，讓每個人都可以在教堂，找到屬於自己的意義。

唐傳義說，提到教堂就會想到優美聖樂，還有在教堂結婚，未來也可以舉辦音樂會，或是共組家庭等豐富教堂的活動。

此外，教堂內的教堂椅、聖體櫃、主禮襄禮椅等用品，都是由天主教台東縣私立公東高級工業職業學校，家具木藝中心與木工科師生製作，從設計到完工歷經半年，最後在教堂內組裝，成為最好的祝福及禮物。

配合教堂落成，校方也舉辦「動物來朝聖」洪易雕塑藝術展，希望透過活潑藝術作品，引領民眾走入靜宜校園及主顧聖母堂，展期至明年2月13日。

教堂信仰

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