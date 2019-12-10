影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

彰化國際賽車節暨農業博覽會將於1月4日與5日在彰化高鐵站登場，台灣極限賽車運動發展協會今天還在彰化縣議會展示10輛賽車和古董車，曾出現在「賽道狂人」賽車電影中的上億元FORD GT40GT3、和賽車藝人姚元浩均現身，讓人眼睛一亮。

台灣極限賽車運動發展協會主辦此次彰化國際賽車節，彰化縣長王惠美與彰化縣議會議長謝典林、田中鎮長洪麗娜等人今天在彰化縣議會為活動宣傳。

王惠美說，彰化汽車零件產業非常興盛，包含有車燈、輪胎、螢幕顯示器等，可說在彰化生產的零組件差不多可以打造成一台車子 ，希望能透過賽車運動行銷城市，也能藉機行銷在地農產，歡迎大家來看賽車，還可以就近去參觀在地織襪產業、吃芭樂，搭台灣好行彰南快線，還可以帶大家到南彰化各好吃好玩的地方。

謝典林說，彰化有許多加工、機械設備、紡織等隱形冠軍製造業，其中汽車相關零組件的傑出表現相當令人驚艷，有避震器及鍛造鋁圈改造精品，如BC台灣柏釧，還有生產車燈的帝寶工業、生產超跑防塵防油油封的全拓工業等，及全國唯一的財團法人車輛研究測試中心，都是彰化的驕傲，感謝主辦單位慧眼選擇在彰化舉辦2020首場的封街拉力賽，並結合彰南農業特色來做農特產品展售會，希望能吸引更多人潮到彰化。

台灣極限賽車運動發展協會顧問戴曉祥說，封街拉力賽在亞太地區已經舉辦了6、70年之久，很多人也向協會反映是否能在台灣舉辦同樣類型、可以發展在地觀光產業的賽車活動，此次除了連結彰化的汽車零配件等在地產業之外，汽車嘉年華也結合家扶公益活動。

今天亮相的賽車包括有上億元的白色FORD GT40GT3是台灣唯一一輛，還有2500萬黑色法拉利488 challenge都很拉風。

謝典林和王惠美都爬進車子試乘，已玩賽車8年的藝人姚元浩還為大家解說，說 「議長這樣進出車子很正確 」，謝典林說，很難進出耶，要玩賽車要有天賦，還要做體能訓練，不怕那種速度感，一旁的王惠美笑說「心臟要很大」。