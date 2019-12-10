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想要彩色筆、保溫瓶、書包 埔鹽鄉助弱勢童圓夢

2019-12-10 16:25聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

歲末之際，彰化縣埔鹽鄉公所結合當地慈善團體為在地弱勢孩子圓夢，鄉內7所國小與國中生今天在學校老師帶領下，在公所前的耶誕樹上掛上許願卡，在地善心人士將依循上面的願望在耶誕節前盡可能滿足他們的生活需求。

在地業者新羽企業生產羽絨原料，董事長曾登俊事業有成，這次也捐贈100件羽絨衣給在地弱勢孩子，新竹生產米粉的業者也事先接洽，公所今天發送捐贈的米粉。

埔鹽鄉長許文萍說，耶誕節許孩子一個夢比起唱歌跳舞曇花一現的活動更有意義，這次透過學校，讓需要幫助的孩子寫下自己的願望，包括埔鹽鄉民代表會、奉安慈善會、玄元帝爺功德會、埔鹽愛心慈善會、永馨慈善會以及溪湖分局等在地人士結合力量，將讓100多名孩子收到理想的耶誕禮物。

許文萍也說，彩色鉛筆、書包、保溫瓶等生活文具與日用品也許對一般家庭來說平常，但對弱勢孩子來說得來不易，他們想要的東西價格也許不貴，但需要志工有熱忱，分工合作尋找採購。

慈善會分別認購孩子的願望，志工跑了許多店家希望能買到最符合他們需求的禮物，埔鹽警友站長施明坤說，籌募禮物後會送到學校交到每個學童手上，希望讓他們感受到社會的溫暖，長大也能散播愛的種子。

埔鹽鄉長許文萍號召結合在地慈善團體為孩子圓夢。記者林敬家／攝影
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埔鹽多個慈善團體合作為在地學童圓孩子的夢。記者林敬家／攝影
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埔鹽學生今天將耶誕心願卡掛在耶誕樹上。記者林敬家／攝影
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埔鹽孩童寫下耶誕願望。記者林敬家／攝影
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埔鹽孩童寫下耶誕願望。記者林敬家／攝影
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耶誕節新竹

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