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飛灰處理業獨門獨市漲2.6倍 綠批中市年花4.3億挨打

2019-12-10 13:42聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市議會今天舉行市政總質詢，民進黨議員李天生、江肇國、蔡耀頡質疑台中市的空汙不只中火製造，每年多達1.8萬噸的飛灰只能交給全國「獨門獨市」的處理業者，任人坐地喊價，去年一噸處理費6000元，今年漲到2.6倍變16000元，會不會太離譜？！環保局長吳志超說，全國都面對這個問題，顧及市民健康，市長用第二預備金支應，環保局會研議對策。

民進黨團總召李天生今天質詢指出，焚化爐焚化垃圾後會產生底渣及飛灰兩種最終產物，兩者在焚化爐內堆積，堆滿後必須清出，否則無法處理廢氣，焚化爐就不能運作。市府環保局往年每年編列6000萬元清運飛灰，不過因台中人口不斷成長，原本一年6000萬，去年增加到1.7億，今年業者再漲價，一口氣要花4.3億元，李天生質疑，未來可能會面臨再漲價再擴編預算，市府要不要採取終極對策好好解決。

環保局長吳志超說，環保署正在做試驗計畫，環保局也考量水洗飛灰再固化，可以再製再利用，但目前都在研議規畫中。

李天生表示，市府對飛灰底渣等垃圾處理物應該有願景計畫，不要再一年一年浪費人民納稅錢，不能再繼續花這種冤枉錢，讓人心疼納稅錢。

市議員左起江肇國、李天生、蔡耀頡質疑台中市處理飛灰的經費年年飆漲，環保局應尋思對...
市議員左起江肇國、李天生、蔡耀頡質疑台中市處理飛灰的經費年年飆漲，環保局應尋思對策。記者陳秋雲／攝影
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焚化爐民進黨漲價

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