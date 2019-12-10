台中米奇、米妮燈飾遭亂畫 綠川石頭出現「POOH」塗鴉

台中市府推出耶誕夢想世界，取得迪士尼卡通人物授權，綠川水岸的米奇、米妮燈箱遭塗鴉，已緊急更新，不過綠川石頭被寫上疑似小熊維尼的英文名「POOH」的字樣。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 台中市府在舊城區推出耶誕夢想世界，取得迪士尼卡通人物授權，不過昨晚傳出卡通燈箱遭到塗鴉，市府緊急更新後順利點燈，不過綠川裡的石頭也被寫上疑似小熊維尼的英文名「POOH」，因為無法刷洗清除，市府仍在想辦法清除該塗鴉。市府表示，已向警方報案，請民眾賞燈不要動手。

今年耶誕節，台中市府在台中火車站廣場、綠川、柳川水岸推出耶誕夢想世界，由迪士尼台灣授權，車站廣場有TSUM TSUM萌版卡通人物，例如米奇、米妮、唐老鴨等堆疊薑餅屋，還有14公尺高的耶誕樹，吸引大批遊客。

市府在綠川規劃經典卡通人物燈箱，東協廣場前的水岸有米奇、米妮、唐老鴨燈箱，千越大樓前有小熊維尼、小豬皮傑與跳跳虎等燈箱。市府昨晚發現，部分燈箱遭塗鴉，緊急更新後順利點燈。

目擊者表示，被塗鴉處為米奇、米妮與小豬皮傑的燈箱，米妮被畫上眉毛，米奇、小豬皮傑都被畫上圓圈形的符號；綠川裡的大石頭也遭殃，被畫上疑似「POOH」的字樣，市府一早派人刷洗，但無法清除該塗鴉字樣，目前仍在想辦法。