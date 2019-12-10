竹山鎮首次辦竹藝燈會 老鼠娶親主燈迎祥瑞紫氣

一切從零到有的2020竹山竹藝燈會，是竹山鎮第一次籌辦竹藝燈會，總共規劃14個主題燈區，幾乎是全鎮總動員，社區、學校、老人會等社團投入燈籠彩繪行列、宗教團體參與竹藝燈區、鎮內竹藝家傾盡全力製作竹藝燈等等，大家就是希望能一起完成竹山的第一次。

竹山鎮公所興奮宣布今年終於要舉辦燈會了，竹藝燈會將從108年12月31日起到109年2月9日，地點設在竹山老街，除了傳統的彩繪燈籠外，每一個燈區都可以看到用「竹」編織而成的特色竹裝置藝術，要讓遊客來竹山看見不一樣的燈會，而最重要的祥雲獻瑞，紫氣東來主燈，更是動用上萬條竹篾編織而成。

竹山鎮長陳東睦指出，今年竹山燈會名為「巧巧鼠竹藝燈會」，營造老鼠娶親故事系列，男主角巧巧與女主角妮妮在主燈區「鐘塔」相遇而相愛，在土地公婆的見證下，也將完成這一場世紀婚禮，預計12月24日將舉辦試點燈記者會、12月31日將進行跨年以及燈會正式開幕。