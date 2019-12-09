溪州熊出沒？香蕉樹整排攔腰折農民心痛

彰化縣溪州鄉東州村這幾星期來有農民經營的香蕉園被不明動物破壞，連續好幾棵香蕉樹被攔腰折斷，外皮有被抓咬的痕跡，但香蕉卻都完好無缺。附近種植番茄和小黃瓜的網室果園也被咬破，農民驚恐認為「熊出沒」，但彰化縣政府農業處蒐證後請集集特生中心鑑定，認為是大型野狗所造成，農民不必過度緊張。

彰化縣溪州鄉一名張姓農民管理2分多地香蕉園，種植了數百棵香蕉樹，從前幾個禮拜開始，每隔2、3天就發現樹上有不明動物抓痕，上周甚至有近10棵香蕉樹被攔腰折斷、倒在地上，上面成串的香蕉都還是青綠色，再過幾天就能採收，讓農民相當心疼，她所聘請的外籍勞工認為這是野熊所造成，認為野狗應該沒辦法把樹推倒，且附近網室果園也都有被咬破和植栽被踐踏的痕跡，而破洞離地都有一公尺以上，更讓農民認定是野熊，向鄉長江淑芬陳情。

鄉長江淑芬表示，溪州鄉從未出現過野熊，但果園現場滿目瘡痍，看起來怵目驚心，不禁也擔心是否有大型野生動物出沒，立刻報請彰化縣政府農業處專人來採證，並設置了大型捕獸籠，但這兩天一無所獲。彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方表示，科員蒐集了果園內的腳印和爪印，送請集集特生中心鑑定，認為是野狗所造成。