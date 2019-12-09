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溪州熊出沒？香蕉樹整排攔腰折農民心痛

2019-12-09 20:34聯合報 記者凌筠婷／即時報導

彰化縣溪州鄉東州村這幾星期來有農民經營的香蕉園被不明動物破壞，連續好幾棵香蕉樹被攔腰折斷，外皮有被抓咬的痕跡，但香蕉卻都完好無缺。附近種植番茄和小黃瓜的網室果園也被咬破，農民驚恐認為「熊出沒」，但彰化縣政府農業處蒐證後請集集特生中心鑑定，認為是大型野狗所造成，農民不必過度緊張。

彰化縣溪州鄉一名張姓農民管理2分多地香蕉園，種植了數百棵香蕉樹，從前幾個禮拜開始，每隔2、3天就發現樹上有不明動物抓痕，上周甚至有近10棵香蕉樹被攔腰折斷、倒在地上，上面成串的香蕉都還是青綠色，再過幾天就能採收，讓農民相當心疼，她所聘請的外籍勞工認為這是野熊所造成，認為野狗應該沒辦法把樹推倒，且附近網室果園也都有被咬破和植栽被踐踏的痕跡，而破洞離地都有一公尺以上，更讓農民認定是野熊，向鄉長江淑芬陳情。

鄉長江淑芬表示，溪州鄉從未出現過野熊，但果園現場滿目瘡痍，看起來怵目驚心，不禁也擔心是否有大型野生動物出沒，立刻報請彰化縣政府農業處專人來採證，並設置了大型捕獸籠，但這兩天一無所獲。彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方表示，科員蒐集了果園內的腳印和爪印，送請集集特生中心鑑定，認為是野狗所造成。

集集特生中心動物組組長張仕緯回覆，依據縣府提供的照片，看到破壞規模最有可能是野豬或野狗，因為野豬會吃香蕉樹心，但溪州出現野豬機率不高，所以有可能是野狗為了追逐像貓等會跳到樹上的小動物，而亂抓、亂咬香蕉樹，香蕉樹外硬內軟且頭重腳輕，外皮一被扯爛，就有可能折斷而傾倒，並非熊出沒。

彰化縣溪州鄉一處香蕉園的香蕉樹攔整排都攔腰折斷，農民擔憂「熊出沒」。記者凌筠婷／...
彰化縣溪州鄉一處香蕉園的香蕉樹攔整排都攔腰折斷，農民擔憂「熊出沒」。記者凌筠婷／翻攝
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彰化縣溪州鄉一處香蕉園的香蕉樹攔腰斷整排，斷裂處有動物抓咬的痕跡。記者凌筠婷／翻...
彰化縣溪州鄉一處香蕉園的香蕉樹攔腰斷整排，斷裂處有動物抓咬的痕跡。記者凌筠婷／翻攝
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彰化縣溪州鄉一處香蕉園的香蕉樹每隔幾天就被不明動物啃咬，樹皮被扒下露出白色的樹心...
彰化縣溪州鄉一處香蕉園的香蕉樹每隔幾天就被不明動物啃咬，樹皮被扒下露出白色的樹心。記者凌筠婷／翻攝
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彰化縣溪州鄉一處香蕉園和附近的網室果園都被不明動物破壞，網室被動物咬了好幾個洞，...
彰化縣溪州鄉一處香蕉園和附近的網室果園都被不明動物破壞，網室被動物咬了好幾個洞，每個洞離地都有一公尺以上。記者凌筠婷／翻攝
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香蕉農民

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