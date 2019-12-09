南投縣府教你用一根手指 賞花不撲空還能閃人潮

外出賞花最怕撲空和人擠人，南投縣政府因此在縣內賞花熱點設即時花況攝影機，出發前只要動1根手指，上網就能看見即時花況和人潮；今年更鼓勵民眾當「花況情報小隊長」分享到花區旅遊時拍攝的花況照片，每周可抽500元禮券。

縣府指出，「南投花卉嘉年華」今年活動配合秋冬國旅補助，更將梅花、櫻花、薰衣草、牡丹等花季結合各地文化、特產和節慶開辦，更祭出抽獎、集卡等活動吸引民眾到南投賞花泡溫泉，而活動今正式登場，並依各地花期持續至明年4月。

只不過，賞花最怕遇到的兩大狀況就是「花況稀落撲空」和「人擠人」，縣府因此在嘉年華期間貼心設置即時花況攝影機，出發前只要動動手指，進入「南投花卉嘉年華」活動網站就能從網路直擊第一手花況。

觀光處長王源鍾說，各地花況難免受氣候影響，綻放程度不一，透過即時花況現場觀測，民眾就能看到知名花區最即時的花況和人潮，以及現場有無下雨、起霧等狀況，讓民眾安心賞花不撲空，也不會因為人潮過洶湧，而被擠到很掃興。

而即時花況攝影機主要架設於埔里暨南國際大學、竹山杉林溪、魚池九族文化村、信義柳家梅園和草坪頭茶園等5大賞花熱點，目前訊號仍在調整中，近期就能將即時影像放上網路，供各地民眾查看。