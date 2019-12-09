社會缺道義 關帝文化高峰講壇展文物與扶鸞提正氣

「2019年關帝文化國際學術研討會暨扶鸞展演高峰講壇」21日、22日將在台中市南天宮及國立台中科技大學舉行研討會，同場展出關帝君文物。

社團法人中華關聖文化世界弘揚協會理事長黃國彰表示，台灣宮廟很多，信眾常絡繹不絕，常見慶典越大、爭議越大，拜神常因被加進個人意識，變成迷信，社會所不樂見，拜神的意義在於崇敬神明的精神情操。

黃國彰說，關帝忠義仁勇的道德精神影響華人深遠，在台灣信仰關帝君近4百年歷史形成關帝文化。現今社會欠缺道與義，令人憂心，舉辦「2019年關帝文化國際學術研討會暨扶鸞展演高峰講壇」倡導浩然正氣、仁勇忠義精神。講壇邀國內外專家學者發表12篇關聖文化論文，另展出關聖帝君受歷代皇帝封侯聖旨及官印等文物。

黃國彰說，人深怕違抗天命，透過祈求等形式希望神明將訊息傳到人世，自古相傳代表吉祥的鸞鳥傳達，演變成宮廟權威人士透過扶鸞筆書寫。古代扶鸞者都是飽讀詩書的社會賢達，活動中將由5間權威宮廟展演扶鸞儀式，值得學術界或信眾現場體驗。

台中科大校長謝俊宏說，信仰不是要彰顯神蹟而是要提振文化內涵，關聖帝君受歷代帝王加封，尊為聖賢及關聖大帝祭拜，希望社會能進一步了解關帝成聖的歷史文化，從而效法忠孝節義的精神。