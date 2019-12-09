南投花卉嘉年華登場 拍立得、藍芽耳機抽起來

秋冬不怕沒花賞！「南投花卉嘉年華」今正式開跑，而今年活動配合秋冬國旅補助，更將梅、櫻、薰衣草、牡丹等花季結合文化、特產和節慶，因此活動直至明年4月長逾4個月，縣府更祭出抽獎、集卡等，盼吸引民眾到南投賞花泡溫泉。

副縣長陳正昇和「南投觀光大使」高曼容今在活動記者會上，按下超大相機的快門象徵活動開跑；陳指出，歲末年終，百花爭艷是南投最美的時候，而今年結合秋冬國旅補助以「秋冬玩很大」為主題，加碼推出多重優惠。

各鄉鎮賞花主題則搭配地方特色，大埔里地區目前正舉辦「埔里花卉秋季展」，森巴踩街嘉年華也接著在本周末登場；之後由魚池「蘭鄉報歲．櫻紅迎春」、「九族櫻花祭、「九族薰衣草季」和「花舞愛林˙櫻揚暨大－日月潭與暨大櫻花季」。

原鄉部分，以歷史最悠久的的信義鄉「踏雪尋梅」打頭陣，之後為「草坪頭櫻花季」；仁愛鄉則有「互新賞冬梅」和「史努櫻．原櫻綻放」；更搭配耶誕、跨年等辦理「信義鄉聖誕節點燈晚會」、「合歡山國際暗空公園星空清境跨年晚會」。

竹山「杉林溪牡丹季」及鹿谷地區「櫻花冬筍季」、「妖怪村跨年晚會」，草屯則有萬人田園焢窯樂；縣府今年更邀請知名插畫家米花兒、Daydreamers、史提夫龜、傲蕉猴獨家設計南投專屬花卉明信片，放置縣內各景點供免費索取收集。

縣府觀光處也表示，明年元月前到南投賞花泡溫泉，憑身分證就能利用「秋冬國民旅遊補助」享單次1000元住房補助，南投各大觀光協會加碼推出10家觀光工廠折扣或免費參觀，入住南投旅宿抽住宿券或送限量伴手禮、套票等多重優惠。