影／找日本演奏家蒞校 聯手學童陶笛團登台齊獻藝

台中市西屯區協和國小重視音樂教育，將陶笛課程列為12年國教的校訂課程，也在校內成「協和陶笛團」，今年校方特別邀請日本演奏家河崎敦子、巨勢典子在今天上午到學校參與「台日交流陶笛音樂會」，與陶笛團的學生一起登台演奏。校方表示，學生為了此次能與專業音樂人一同演奏，從剛開學就苦練迄今，今天順利在台上展現成果，讓台下聽眾聽得如癡如醉。

台中市協和國小今天上午在學校舉辦「台日交流陶笛音樂會」，由台灣陶笛文化交流協會協辦，邀請到日本著名陶笛演奏家河崎敦子、鋼琴演奏家巨勢典子到校園裡與學生攜手演出，校方策劃音樂會，主要目的除了提供校內陶笛社團發表培訓成果，並讓學子聆聽欣賞日本專業陶笛、鋼琴演奏家的精湛演出外，也安排二至四年級所有學生與兩名專業演奏家同台獻藝，展現苦練成果。

協和國小表示，今天音樂會由協和國小陶笛團以《四月望雨》與《告白氣球》兩首曲子揭開序幕，隨後由河崎敦子、巨勢典子連袂演出的《遇見你真好》、《跳舞的小精靈》、《KAZE NO KUNI 風之國》、《聖誕組曲》，以及協和國小二至四年級學生、陶笛團與日本演奏家共同合奏的《古老的大鐘》與《聖誕鈴聲》，每首曲目都讓聽眾欲罷不能。

協和國小校長賴秀英表示，學校重視音樂教育，除了將陶笛課程列為12年國教的校訂課程，在低年級全面實施外，更為中年級學生打造「鍵盤教室」，因此在協和國小就讀的學童，一、二年級可吹得一口好笛，三、四年級能彈得一手好琴，另外學校在2004年成立的「陶笛團」也是校外機關團體邀約表演的對象，「兒童樂隊」也年年創下全國音樂比賽佳績。