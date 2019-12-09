日瀨戶內藝術祭推手北川富朗高雄演講 林佳龍當面請益

交通部長林佳龍今下午到高雄參加日本藝術祭大師北川富朗的演講會，林佳龍在會前受訪說，自己長期關注北川大師催生的瀨戶內大地藝術祭，在瀨戶內藝術祭的啟發下，交通部2015年起在東海岸年年舉辦大地藝術祭，將藝術、生態及地方創生加以結合，增加觀光旅遊的吸引力。

林佳龍也說，自己擔任台中市長時舉辦花博，包括王文志與林舜龍等創作者，都是瀨戶內藝術祭參展藝術家，明年台灣燈會在后里的15米高主燈「森生守護」，更由林舜龍操刀，象徵藝術與生態永續發展的結合。

很高興有台日對話機會，可當面向北川先生請益，如何讓台灣地方創生或藝文新經濟成為觀光旅遊的亮點。

藝術策展人北川富朗一手打造出日本越後妻有、瀨戶內等知名藝術祭，根據2016年統計，瀨戶內藝術祭總參訪人數104萬人中，有百分之37%是台灣人，2019年該藝術祭剛落幕，更創下117萬人造訪紀錄。此次應民進黨立委趙天麟之邀來台，以「讚嘆瀨戶內藝術祭！藝文新經濟與地方創生的實踐」進行演講。

北川富朗表示，大自然有非常豐富的色彩，藝術家須能精準掌握，並與地方人士建立緊密互動；台灣有悠久歷史及豐富自然環境，如能結合兩者優點舉辦大地藝術祭，會有更好的成果。