彰化第二口伏流水井完工 東郊8里供水可自足

為改善彰化市東郊自來水供不足問題， 水公司第11區管理處取用烏溪高灘地伏流水尋求突破，第一口井已供水3千噸，第二口伏流水井也已完成，預計春節前可以供水，彰化市東郊8個里上萬戶供水可以自足，並改善水壓不足的問題。

彰化市每天用水量約8萬噸，因民眾不讓水公司鑿井，彰化市的自來水源幾乎都仰賴台中豐原給水廠，只要颱風季節到來，位於下游的彰化市首當其衝，「停要先停，來要晚來」，一直是彰化人的苦痛，水公司第11區管理處在只得將供水腦筋動到伏流水。

水公司第11區管理處處長曾良琳表示，水公司先在前年5月在烏溪與貓羅溪匯流處高灘地開發首座伏流水井，每天供應3千噸，優先供應因位處管線末端及高地帶的彰化市東郊3000用戶，經再投入約5000萬元在附近再開鑿福田第二口伏流寬口井，並設置簡易淨水場，目前已完工，正辦理驗收，預定春節前可以水。

曾良琳說，這兩口伏流水井全面供水後，彰化市東郊的自來水大致可以自給，原台中輸送而來的水源可挹注彰化市其他使用，發揮調配用水的功能。