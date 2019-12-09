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彰縣流感疫苗開打 長者可加碼C肝篩檢

2019-12-09 16:27中央社 彰化9日電

彰化縣展開長者及學齡前幼童流感疫苗接種作業。 圖／聯合報系資料照片
彰化縣展開長者及學齡前幼童流感疫苗接種作業。 圖／聯合報系資料照片
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彰化縣展開長者及學齡前幼童流感疫苗接種作業，縣長王惠美今天指出，配合根除C肝政策，設籍彰縣的65歲以上長者，於10日至12日，前往特定醫院接種流感疫苗時可免費篩檢C肝。

彰化縣衛生局表示，配合中央消滅C肝政策，彰化縣訂下了三年減半，六年根除的目標。第一階段將在民國110年底前，要完成25萬名C肝篩檢，治療4500名C肝個案。

彰化縣衛生局今天在彰化秀傳紀念醫院舉辦長者及學齡前幼童流感疫苗開打、免費C肝篩檢記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯及彰化秀傳紀念醫院院長楊基滐等人出席。

會中，王惠美指出，冬季是流感盛行的季節，縣府要幫縣內65歲以上長者及學齡前的幼童施打流感疫苗。另外，感謝扶輪社的幫忙，出錢協助用在民眾C肝根除計畫，照顧鄉親的健康。

王惠美說，在扶輪社幫忙下，12月10日到12日連續3天，只要設籍彰化縣的65歲以上長者，在中午12時前，前往彰化秀傳紀念醫院、彰化基督教醫院等指定的醫療機構接種流感疫苗時，只要從未檢查過C型肝炎抗體，可以免費接受C型肝炎抗體篩檢服務。

葉彥伯指出，彰化縣今年採購35萬多支的流感疫苗供接種對象使用，呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾，應盡速完成疫苗接種，保護自己及家人的健康。

彰化縣衛生局表示，由於C型肝炎抗體篩檢要酌收費用新台幣250元，衛生局號召各社團、扶輪社等團體共同合作，針對社區民眾及洗腎、糖尿病、慢性腎臟病、愛滋、毒癮等高風險族群，進行篩檢。

衛生局指出，統計至今年11月底，縣內已完成C肝抗體篩檢人數為10萬9227人，發現C肝人數7400人，己完成治療2823人。

流感疫苗衛生局C肝流感老年人

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