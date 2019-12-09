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「洗腎」非無效醫療 阿嬤喜迎100歲生日

2019-12-09 14:24聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

鄭陳阿嬤是光田綜合醫院大甲院區洗腎室最年長的腎友，醫護人員今天提早為她慶生，獻上...
鄭陳阿嬤是光田綜合醫院大甲院區洗腎室最年長的腎友，醫護人員今天提早為她慶生，獻上她最愛的布丁蛋糕。記者余采瀅／攝影
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苗栗苑裡鎮的鄭陳秀餐阿嬤12月12日將迎接自己100歲的生日，她也是光田綜合醫院大甲院區洗腎室最年長的腎友，醫護人員今天提早為她慶生，獻上她最愛的布丁蛋糕，以及經過媽祖廟過火庇佑的手環和營養品，祝福阿嬤平安健康。

光田綜合醫院腎臟內科醫師張淑鈺指出，鄭陳阿嬤約2年前因心臟疾病至光田急診救治，當時發現她的腎臟功能異常，轉介到腎臟內科檢查確診為慢性腎臟病，之後阿嬤在家人細心呵護下，遵循醫囑持續控制。

阿嬤日前常感到呼吸喘，經藥物治療後改善效果有限，原本精神奕奕的阿嬤逐漸吃不下、睡不好，家人和醫師共同討論後，決定讓阿嬤透過血液透析洗腎幫助身體代謝，免除尿毒症風險，一周後阿嬤生活品質明顯改善，過去呼吸喘、食慾不佳、睡不好等問題都獲得解決，恢復以往的精神。12月剛好是鄭陳阿嬤百歲生日，醫護知道她喜歡過熱鬧的慶典氣氛，特別幫她辦生日派對。

鄭陳阿嬤的家人說，由於過去常有晚報戶口的情形，阿嬤也是，所以阿嬤其實可能都已經年滿101歲了，非常感謝醫護人員一路照護阿嬤的健康。

光田綜合醫院腎臟內科主任楊得政說，台灣已進入高齡化社會，長輩們因老化衍生的慢性疾病，但透過長輩的積極態度、家庭的妥善照顧及醫師的專業診治，使用適當正確的醫療可以讓疾病獲得有效的控制，生活仍然過得精彩，就像鄭陳阿嬤一樣，100歲依然精神奕奕、天天開心。

楊得政也呼籲，現在很多民眾仍誤把洗腎當作無治癒效果、僅維持生命徵象的無效醫療這個概念是完全不正確的。家庭成員的消極對待與處置，反而可能讓長輩承受尿毒症帶來的不適，盼透過溫馨的慶生會讓更多長輩和民眾能正確了解，且更正面積極看待高齡醫療的重要性。

洗腎醫師醫護人員

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