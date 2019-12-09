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長者打流感疫苗 彰化縣府加碼明起三天免費C肝篩檢

2019-12-09 11:55聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣府加碼65歲以上長者接種流感疫苗，可免費做C肝篩檢 ，彰化縣長王惠美說，彰化縣府希望配合中央2025消滅C肝政策，定下了三年減半，六年根除的目標，為了加速篩檢，12月10日到12日中午12點前來注射流感疫苗，就可以免費進行C型肝炎篩檢。

65歲以上長者及學齡前幼童流感疫苗已於昨天開打，王惠美今天在彰化市秀傳紀念醫院舉辦宣導會，與秀傳醫院院長楊基滐等人一起宣導，凡設籍彰化縣、年滿65歲以上、從未檢查過C型肝炎抗體檢查長者，於10日至12日三天上午可至指定合約醫療機構(包括秀傳、彰濱秀傳、衛福部彰化醫院、彰基、二基、員基、鹿基、漢銘、員榮、員生、員林何、員林郭大村分院、宏仁、洪宗鄰等醫院)及27家衛生所接種流感疫苗，即可做免費C型肝炎抗體篩檢。

王惠美表示，彰化縣府預計要在110年讓25萬位民眾完成C肝檢驗，希望能治療4500位民眾，今年彰化縣彰化縣今年已完成C肝抗體篩檢10萬9227人，其中發現C肝人數7400人，已完成治療2823人，今年更獲彰化西北及彰化中區扶輪社各贊助120萬及165萬元，將可再為1萬1000多位民眾進行篩檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，C肝新藥在104年上市後副作用較少，不過每人的治療費約20萬元，以往都先用於肝硬化等病人，中央為了加強治療C肝今年度編列65億元，但於7月經費就已用完，明年還有85億元經費，為免僧多粥少，先篩檢出來，就可先進行治療，民眾應把握。

葉彥伯說，彰化縣今年度採購35萬2370支流感疫苗，疫苗量充足，昨天65歲以上長者及學齡前幼童流感疫苗已開打，首日接種相當踴躍，單日全縣就有約4500人接種，由於12月將進入流感流行期，到農曆年前後將達高峰，而注射流感疫苗大約要二周後才會有抗體，呼籲民眾盡早施打做好防護。

彰化縣上週急診類流感就診人次為560人次，急診類流感就診病例百分比為9.13%，，持續低於流行閾值11.5%，目前尚未進入流感流行期，今年彰化縣流感併發重症個案74人，死亡9人。

彰化縣府加碼65歲以上長者接種流感疫苗，可免費做C肝篩檢 ，12月10日到12日...
彰化縣府加碼65歲以上長者接種流感疫苗，可免費做C肝篩檢 ，12月10日到12日中午12點前來注射流感疫苗，就可以免費進行C型肝炎篩檢。記者林宛諭／攝影
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彰化縣府加碼65歲以上長者接種流感疫苗，可免費做C肝篩檢 ，彰化縣長王惠美今天在...
彰化縣府加碼65歲以上長者接種流感疫苗，可免費做C肝篩檢 ，彰化縣長王惠美今天在彰化市秀傳醫院進行宣導。記者林宛諭／攝影
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彰化縣府加碼65歲以上長者接種流感疫苗，可免費做C肝篩檢 ，彰化縣長王惠美今天與...
彰化縣府加碼65歲以上長者接種流感疫苗，可免費做C肝篩檢 ，彰化縣長王惠美今天與秀傳醫院院長楊基滐等人一起宣導。記者林宛諭／攝影
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