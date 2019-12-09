注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

交通部高速公路局第二新建工程處從今天起一連四天，在國道四號豐原高架橋進行臨路側場鑄模板、支撐架及鋼構吊裝作業，第二新工處將利用周間平日離峰時段施工，並單向封閉國豐路三段（豐勢路至台鐵新山線之間），施工是利用離峰時間的早上9時至下午4時，豐原警分局預期施工將造成駕駛人不便，呼籲市民提前改道，避免行程遭到延誤。

豐原分局黃分局長永志表示，國道四號豐勢交流道工程不定期會封閉道路以進行施工，施工期間雖利用離峰時間早上9時至下午4時，仍請用路人配合路口警員、義交指揮行駛，以避免誤闖施工區域，封閉期間豐原分局隨時注意工程週邊道路狀況，並增派警力加強交通疏導，請民眾行經施工路段減速慢行，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全順暢。

台中市豐原警分局表示，相關的交通管制資訊如下：

(一) 從今年12月9日至12月12日（早上9時至下午4時）封閉國豐路三段西行道路（豐勢路至台鐵新山線之間）封閉期間將進行主線豐原高架橋臨路側場鑄模板、支撐架及鋼構吊裝作業。

(二) 建議替代道路如下：

1. 替代道路（東勢往國道一號）：豐勢路2段→豐原大道6段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

二、 提醒事項：

(一) 因應國豐路三段西行道路施工封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二) 請用路人行駛施工路段時，務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。