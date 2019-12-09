「畫」說鐵道演變史 台中出版山海線火車繪本

台中鐵路高架化完成後，台中鐵道運輸邁向新紀元。台中市文化局邀請繪本作家洪雅齡、畫家蔡杏元合作，創作繪本「穿越山海線的思念-台中鐵道故事」，以濃厚的人情味故事，娓娓道出台中鐵道演變史。

台灣鐵路自清朝台灣巡撫劉銘傳闢建，西部縱貫鐵路1908年貫通，台中市因鐵道而興起，尤其台中有山線、海線鐵路貫穿，城市演進的脈絡與鐵道史交織，鐵道文化也成為台中城市的人文精神。

台中市文化局為兒童編纂鐵道故事繪本，邀請作家劉克襄、鐵道專家蘇昭旭擔任顧問，由獲得台中文學獎童話類首獎的洪雅齡編寫故事，繪本畫家蔡杏元創作圖畫，打造孩子認識鐵道文史的教材。

市府表示，故事主角是阿公、阿嬤與2名孫子，藉由祖孫互動介紹台中山線、海線鐵路，也懷念舊東勢線、舊神岡線的鐵道風情；尤其台中鐵路高架化後，台中車站挖出第一代車站機關庫遺構，二代古蹟車站與第三代的高架車站，也記錄鐵道演變的過程。

創作者表示，台中鐵道有許多迷人故事，像是山線、海線鐵路交會的成功站、追分站，有「追分、成功」的意涵，印有兩站名的車票也成為祝福禮物，讓鐵道除了交通運輸，也帶有濃厚的人情故事。