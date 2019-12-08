蔡英文「掛保證」洪慈庸定會贏 她是年輕世代的希望

台中市第三選區立委洪慈庸競選連任，今天在大雅成立後援會，蔡英文總統上周六才到台中幫洪慈庸輔選，今天再度到大雅與洪慈庸合體。蔡英文向現場鄉親「掛保證」，洪慈庸這次一定會贏，因為她代表一個年輕世代的希望。

蔡英文表示，洪慈庸雖然年輕，但是很成熟，她不僅為軍中人權發聲，也照顧地方建設，她是年輕世代的聲音，更代表台灣改革力量的聲音，台灣要走向未來、看到未來，準備未來的挑戰，洪慈庸一定要在立法院。

蔡英文也說，「如果再給蔡英文4年，台灣的經濟一定會更好。」現在台灣已經走到投資大爆發的時代，台商回流到台中已經投資1千多億，是全台第二名，將創造1萬多個工作機會；她2016年當選總統時，台灣經濟成長率是亞洲四小龍最後一名，今年台灣是亞洲四小龍之冠，預估明年也是第一名。

總統蔡英文歷數她3年多來的政績，也開出支票承諾，未來4年照顧老人預算將增加到600億元，照顧台灣70%的長輩；幼兒預算也從每年600億元，增加到1000億元。

立法院副院長蔡其昌也出席站台助講，他致詞時表示，台灣是民主社會，政黨輪替是民主自由的正常現象， 民主是台灣的水與空氣，但是國民黨親中的行為令人擔憂，如果希望未來的子孫可以自由選舉投票，台灣民主自由可以繼續下去，絕對不能把票投給國民黨。蔡其昌也稱讚洪慈庸問政認真、有內容，積極幫地方鄉親發聲，希望鄉親讓洪慈庸連任當選，用選票肯定蔡英文與洪慈庸。