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影／鹿港烏魚樂時節 免費吃烏魚子今下午再一場

2019-12-08 14:31聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」今天在在鹿港公會堂廣場登場，上午200份烏魚子、烏魚米粉讓民眾品嘗，一早就吸引民眾大排長龍準備吃好料，不到十分鐘就發完了，下午2點30分還有第二波免費冠軍烏魚子供品嘗，200份送完為止。

彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、彰化區漁會理事長陳宗義、總幹事陳諸讚等人今天在「烏魚樂時節」活動為鹿港在地烏金烏魚子行銷。

王惠美說，每年冬天烏魚會順著潮流從大陸沿海往南迴游到台灣海峽，大約冬至前後，經過彰化鹿港外海時，正好是母烏魚魚卵最飽滿的時候，此時辛苦的漁民也在寒冷的冬天出海捕撈野生烏魚，除了野生烏魚之外，現在養殖烏魚的技術也非常好，在彰化區漁會的輔導下，彰化烏魚養殖戶在全國十大優質烏魚子競賽經常奪冠，烏魚能做成很多料理，包括烏魚米粉、烏魚子、烏魚鰾、烏魚胗等營養的食物，尤其鹿港的烏魚子口感黏牙剔透、品質極佳。

許志宏說，烏魚每年產卵洄游，在鹿港附近被捕獲的烏魚正值產卵前最成熟階段，公烏的魚鰾也最飽滿，稱為正頭烏，是當季的佳肴美食，鹿港也因此在日治時期學到日本匠師剖製烏魚子的技術，沿襲至今。現在野生烏魚數量漸少，區漁會輔導許多漁民養殖烏魚，提升養殖烏魚的品質，歡迎民眾來鹿港不要忘記吃烏魚子、品嘗烏魚。

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，冬至前後烏魚會到彰化外海，天氣這麼冷，漁民還是得出去捕魚，春節前彰化區漁會將會促銷烏魚子和漁鮮禮盒都是主婦的最愛。

今天港邊烏魚樂時節活動還包括鱻來闖關趣，有100份好禮送給闖關完成的民眾，並推出烏魚美食品嘗，提供香噴噴全國冠軍烏魚子、鮮美烏魚米粉兩場次各200份，下午3時30分及4時30分各推出一場漁樂DIY等，另外還有烏魚子製作示範、現場烏魚子取卵操作、美食料理教學，以美食行銷在地烏魚及鹿港美食文化。

彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」今天在在鹿港...
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」今天在在鹿港公會堂廣場登場，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、彰化區漁會總幹事陳諸讚等人為鹿港在地烏金烏魚子行銷。記者林宛諭／攝影
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彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」今天在在鹿港...
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」今天在在鹿港公會堂廣場登場，上午200份烏魚子、烏魚米粉讓民眾品嘗，一早就吸引民眾大排長龍準備吃好料，不到十分鐘就發完了。記者林宛諭／攝影
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