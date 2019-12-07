育兒補助霧煞煞 中市統一名稱「托育津貼」月底發放

中央育兒津貼、六都準公托上路半年，中央補助每月2500元育兒津貼，台中市社會局延續「托育一條龍」加碼500元，等於台中依舊每月補助3000元。但中央月底入帳、台中加碼每月20日入帳，名稱不同，家長一頭霧水，研考會跨局處整合，未來統一名稱「托育津貼」每月最後一日入帳。

政院育兒津貼、托育準公共化新制名稱好幾種，補助金額不同，又分2歲以下、2-4歲、5歲以上，台中市原本讀私幼校方可協助申請每學期1.5萬元補助，現在改由區公所申請，家長一頭霧水，以為補助縮水，大嘆「從補助到升學考試，養兒一堆專有名詞，搞這麼艱澀！」

研考會主委吳皇昇表示，過去「托育一條龍」針對2-4歲每月補助3000元，準公托上路後，中央稱為「育兒津貼」每月2500元；台中市維持舊制、社會局加碼500元，補助沒有縮水。

半年多來，讓家長最困擾的是，刷存摺一下是「Ｏ月育兒」500元，月底又一筆2500元「育兒津貼」，若讀的私幼沒有加入準公托，必須親自到區公所申請，過去「托育一條龍」都由學校申請，讓家長霧煞煞。

台中市11月召開跨局處會議，整合補助名稱「托育津貼」，教育局2500元、社會局500元統一在每月最後一天撥款。

教育局表示，準公托上路後，就讀沒有加入的私幼等於「自己帶」，學校就不能幫2-4歲代為申請每學期1.5萬元補助，變成家長要自己到區公所申請，改為每月2500元「育兒津貼」，每學期也是補助1.5萬元並無縮水。

但5歲後是教育部幼兒免學費計畫，又改由幼兒園協助家長申請，依舊每學期補助1.5萬。