柯呈枋和美競總成立 展現藍營團結氣勢

國民黨彰化縣第一選區立委參選人柯呈枋今天在和美成立韓國瑜總統與立委柯呈枋聯合競選總部，約有3千名支持者到場，來自包括縣長王惠美、議長等各界人士都到場站台，展現藍營的團結氣勢，柯呈枋拜託鄉親繼續支持他連任，讓國民黨在立法院席次過半，韓國瑜當總統，帶領台灣鄉親改善目前的生活困境。

柯呈枋競選總部由八旬高齡的前議長謝式穀再度擔任主任委員，謝式穀說，輔選雖然辛苦，但柯呈枋是個優秀的青年才俊，值得鄉親信賴，所以他這把老骨頭要再繼續拚下去；後援會總會長無黨籍的李元在則強調，因為柯呈枋的優秀與實在，讓他願意再度為藍營賣力。

今天到場祝賀的除王惠美、謝典林外，還有來自南投的立委「神力女超人」許淑華、台中市立委江啟臣，以及前縣長阮剛猛與卓伯源、趙守博資政與縣黨部主委張曼莉及縣農會總幹事廖振賢、區漁會總幹事陳諸讚、和美鎮長阮厚爵、鹿港鎮長許志宏與各級民代、村里長，連同退休警察所組的戰警隊共近百人與旗隊，陪著柯呈枋一同進場登台，聲勢浩大。

王惠美授戰旗給柯呈枋，並盛讚柯呈枋為彰化力爭鐵路高架與和美大橋的相關經費，希望鄉親繼續支持，讓柯成為縣府在中央的有力後盾；謝典林則痛斥民進黨執行3年多來，台灣人民的生活辛苦，百業蕭條，拜託鄉親以選票下架民進黨；各界代表並先後致贈蒜、包子、粽子等吉祥物預祝柯呈枋高票連任。