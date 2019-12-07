鹿港民俗文物館落成百年 辜家展現傳承

彰化鹿港辜家為台灣五大家族之一，辜家舊居已捐出成立鹿港民俗文物館供社會大眾參觀，其中洋樓「大和樓」適逢落成百年，今天舉辦「洋樓落成百年慶暨百黛風華：仕女時尚文化特展開幕」活動，辜家的辜寬敏、辜仲諒及辜仲諒的兩個兒子都出席以表慎重，留下難得的公開合照，也展現出濃濃的家族傳承意味。

鹿港民俗文物館董事辜寬敏致詞時，分享了當初父親辜顯榮擴建大和樓的典故。他指出，當時是日據時代，雖然台灣是殖民地，但辜顯榮要展現出台灣人的魄力，「蓋間厝給你（日本人）看」，所以聘請頂尖匠師，用最好的建材，蓋出日本大正風格的洋樓，是當地第一座西式洋樓，「當時展現出的台灣人意識，和現在的台灣人意識都相同」。

辜寬敏表示，父親過世前兩天叮嚀他們，家中原本不有錢也沒讀什麼書，是沾井水學寫字，現在有了可以流傳後代的財產，要為台灣人做事，奉獻社會。他一直謹記父親的叮嚀與鼓勵，繼承父親的遺志。鹿港民俗文物館董事長辜仲諒也強調，「八叔公（辜寬敏）不斷提醒」，辜家要為台灣人奉獻，要回饋社會。

辜仲諒說，小學時放學回家，夏天熱到路旁小店買冰吃，老闆娘看到他書包上的名牌，問他跟辜顯榮有什麼關係。因從小被教導不要隨便跟陌生人說話，他怯怯地只回應是親戚。老闆娘告訴他，以前辜老太太會在門外的桌上放點米、包子跟錢，曾因太窮生病沒錢看醫生時，辜家的幫助對他們的幫助很大。他說，辜家傳承下來回饋社會的家訓，已是他NDA的一部份。

對於辜家老宅有何印象？辜仲諒說，台北出生成長的他，小時候每年都會陪阿嬤回鹿港掃墓，覺得老宅院子很大，東西很好吃，以前沒有高速公路，阿嬤回鄉前總喜歡繞去日月潭休息幾天，都是美好的回憶。只有一次阿嬤突然說要在鹿港過夜，表哥又講鬼事嚇他們，晚上時大房子冷颼颼又沒有電視，怕死了。

有幅辜顯榮的畫像尚未決定掛設之處，辜仲諒昨天特地詢問辜寬敏要掛在何處，辜寬敏說「你決定就好了」。整場活動包括致詞、表演及展場導覽，辜仲諒的兩個兒子都全程陪同，父子難得一起公開亮相。