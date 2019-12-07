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喚起塵封舊時光 「眷戀，光復新村」生活故事展今登場

2019-12-07 17:56聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市勞工局為了喚回民眾對霧峰光復新村塵封已久的舊時光，今天在光復新村創業青年服務中心舉辦「眷戀，光復新村」生活故事展，結合4戶原住戶口述歷史、老照片製作成「街牌」，重現50至70年代的台灣日常；現場舉辦「眷戀，光復新村」創意設計競賽頒獎典禮，由台中科技大學學生廖晏貞、簡君翰、蘇品祘等3人以老雜貨店發想創作的「喂！失物你好嗎？」作品奪冠。

勞工局長吳威志說，「眷戀，光復新村」生活故事展，感謝4號原住戶，提供老照片，並且口述歷史，勞工局結合老照片與口述歷史，製成門牌樣式的「街牌」，未來這些「街牌」將與在地60位青創青年結合，放置在青創店家的圍牆上，讓光復新村昔日風華能與青創結合、代代傳承。

得獎學生廖晏貞說，「喂！失物你好嗎？」是以早期雜貨店為主軸，藉由塗鴉牆、磁磚、抽抽樂、彈珠檯等重建眷村早期共同記憶，其中一部分還結合電話亭的構思，讓眷村變得更溫馨、串連起人的情感。

吳威志說，「眷戀，光復新村」創意設計競賽共選出前三名、佳作、入選及人氣獎共計45件作品，191件參賽作品全數安排在光復新村信義路21號展出1個月，此外，接下來並會將優秀獲獎作品，變成光復新村的具體地標，讓青年的創意元素能夠被更多人看見。

台中市政府勞工局今舉辦「眷戀，光復新村」生活故事特展，重現光復新村昔日風華。記者...
台中市政府勞工局今舉辦「眷戀，光復新村」生活故事特展，重現光復新村昔日風華。記者趙容萱／攝影
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台中科技大學學生共同創作的「喂！失物你好嗎」作品，以雜貨店呈現老眷村過往的共同記...
台中科技大學學生共同創作的「喂！失物你好嗎」作品，以雜貨店呈現老眷村過往的共同記憶與情感，奪下「眷戀，光復新村」創意設計競賽第一名。記者趙容萱／攝影
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