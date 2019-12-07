喚起塵封舊時光 「眷戀，光復新村」生活故事展今登場

台中市勞工局為了喚回民眾對霧峰光復新村塵封已久的舊時光，今天在光復新村創業青年服務中心舉辦「眷戀，光復新村」生活故事展，結合4戶原住戶口述歷史、老照片製作成「街牌」，重現50至70年代的台灣日常；現場舉辦「眷戀，光復新村」創意設計競賽頒獎典禮，由台中科技大學學生廖晏貞、簡君翰、蘇品祘等3人以老雜貨店發想創作的「喂！失物你好嗎？」作品奪冠。

勞工局長吳威志說，「眷戀，光復新村」生活故事展，感謝4號原住戶，提供老照片，並且口述歷史，勞工局結合老照片與口述歷史，製成門牌樣式的「街牌」，未來這些「街牌」將與在地60位青創青年結合，放置在青創店家的圍牆上，讓光復新村昔日風華能與青創結合、代代傳承。

得獎學生廖晏貞說，「喂！失物你好嗎？」是以早期雜貨店為主軸，藉由塗鴉牆、磁磚、抽抽樂、彈珠檯等重建眷村早期共同記憶，其中一部分還結合電話亭的構思，讓眷村變得更溫馨、串連起人的情感。