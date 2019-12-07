龍燕大戰延燒？綠營、藍營立委選戰都打建設牌

龍燕大戰延燒？交通部長林佳龍今天為台中市第7選區立委何欣純站台時大打建設牌，他和立委何欣純建設不中斷，林佳龍還火力全開地說「台中市府這一年來有新建設嗎？沒有嘛！」他質疑，一塊地原本規畫產業創新園區，被台中市長盧秀燕取消，用地被拿去賣，這樣對嗎？他在台中市長任內推動屯區捷運規畫，現在停了，讓立委何欣純連任，他做交通部長全力支持交通建設，在地議員市府監督，一定要做捷運，好不好？

台中市府回應，盧秀燕上任3個月，水湳國際會展中心動工，綠美圖也動工，10多年未能完成的大智慧學苑大樓拆遷案不到1年就取得全數所有權人同意書，將打通台中車站前後站，創下全台最大住商拆遷案的成功範例；市府強調，北屯太原段用地依規標售，不處理反被質疑養地、不活化、行政效率不佳。北屯社宅已有同榮段、北屯段興建中，北屯太原段調整到西屯國安段才符合成本效益、滿足地方需求，均衡區域發展。