親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳宜民喊冤遭提告錯愕 獨家畫面還原「輕拍女警」真相

台中警車翻落疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

龍燕大戰延燒？綠營、藍營立委選戰都打建設牌

2019-12-07 15:28聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

龍燕大戰延燒？交通部長林佳龍今天為台中市第7選區立委何欣純站台時大打建設牌，他和立委何欣純建設不中斷，林佳龍還火力全開地說「台中市府這一年來有新建設嗎？沒有嘛！」他質疑，一塊地原本規畫產業創新園區，被台中市長盧秀燕取消，用地被拿去賣，這樣對嗎？他在台中市長任內推動屯區捷運規畫，現在停了，讓立委何欣純連任，他做交通部長全力支持交通建設，在地議員市府監督，一定要做捷運，好不好？

台中市府回應，盧秀燕上任3個月，水湳國際會展中心動工，綠美圖也動工，10多年未能完成的大智慧學苑大樓拆遷案不到1年就取得全數所有權人同意書，將打通台中車站前後站，創下全台最大住商拆遷案的成功範例；市府強調，北屯太原段用地依規標售，不處理反被質疑養地、不活化、行政效率不佳。北屯社宅已有同榮段、北屯段興建中，北屯太原段調整到西屯國安段才符合成本效益、滿足地方需求，均衡區域發展。

台中市長盧秀燕今天為台中市第2選區立委顏寬恒站台時，也大打建設牌，強調顏寬恒是腳踏實地的在地人，說到做到，7年立委任期為地方爭取許多建設、解決地方淹水、空汙等問題。顏寬恒說，林佳龍在台中市長任內，要把台中肉品市場搬遷到烏日，是他和盧秀燕與鄉親站出來抗爭，全力阻擋，盧秀燕當選後也立即宣示，肉品市場絕對不會蓋在烏日。

台中市長盧秀燕（左二）今天為台中市第2選區立委顏寬恒（左三）站台時，大打建設牌，...
台中市長盧秀燕（左二）今天為台中市第2選區立委顏寬恒（左三）站台時，大打建設牌，強調顏寬恒取建設、解決地方淹水、空汙等，說到做到。記者趙容萱／攝影
分享
交通部長林佳龍（右起）今天為台中市第7選區立委何欣純站台時，大打建設牌，他和立委...
交通部長林佳龍（右起）今天為台中市第7選區立委何欣純站台時，大打建設牌，他和立委何欣純建設不中斷。記者趙容萱／攝影
分享

盧秀燕何欣純2020選舉2020選舉台中市立委

延伸閱讀

盧秀燕砲打中火：她和顏寬恒每天跟中央對槓顧好...

小黃起跳85元只補助50元 台中敬老卡議員批...

韓國瑜台中總部13日成立 盧秀燕掛主委

綠猛批中火淪政治提款機 盧秀燕回嗆護航請便

相關新聞

盧秀燕砲打中火：她和顏寬恒每天跟中央對槓顧好空氣

2019-12-07 13:15

生人迴避「莫再直播」 彰化縣鹿港鎮今晚送肉粽

2019-12-07 15:58

南投文化局新書發表 老中青三代作家經驗傳承

2019-12-07 14:11

埔里秋季盆花展 秀出客家、原住民多元文化

2019-12-07 12:37

冷氣團持續發威 黃偉哲親自率隊探視街友

2019-12-07 12:36

經濟部長要中市府執法遵守法令 中市府：依法執法

2019-12-07 11:27

小黃起跳85元只補助50元 台中敬老卡議員批「沒誠意」

2019-12-07 11:20

中市與19家企業攜手 協助身障勞工職場體驗

2019-12-07 11:11

台中今年農損嚴重 市府啟動農業重建復耕專案補助計畫

2019-12-07 11:11

影／中火大戰 沈榮津：中市執法要遵守法令一起來溝通

2019-12-07 11:06

換熱水器 南投補助3千~1.2萬元

2019-12-06 23:57

歷經3任縣長才完工 彰縣自然生態中心再上網招商

2019-12-06 23:48

彰投掀影城熱 南投可能搶先招商

2019-12-06 23:46

綠猛批中火淪政治提款機 盧秀燕回嗆護航請便

2019-12-06 23:43

「免費公車」沒設退場機制又不斷加碼 美意恐變錢坑

2019-12-06 23:18

議員提免費公車優惠限市民 盧秀燕：目前不考慮

2019-12-06 23:15

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

彰縣府廣場6米耶誕樹亮了 月底前天天可欣賞表演

2019-12-06 19:44

幼童墜橋後完成安全檢測 奧萬大吊橋12月7日重新開放

2019-12-06 16:34

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

2019-12-06 15:22

台中肉品市場惹民怨 盧秀燕承諾遷建

2019-12-06 14:33

台中市府擬撤照中火 盧秀燕：讓台中人喘口氣

2019-12-06 14:23

防一氧化碳…南投補助熱水器遷移 一戶3千至1萬2千元

2019-12-06 13:23

中監花燈競逐光 流光爍影初登場

2019-12-06 13:17

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

台南「中國城」重生！世界7大令人期待的公園快開放了

2019-12-07 12:34

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

影／梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站 遇當年帶隊老師

2019-12-07 12:11

清晨路樹倒塌 土城員警聯合區公所緊急排解堵塞

2019-12-06 23:51

番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21

基隆改造綠地空間有成彩虹步吸睛 台灣景觀大獎奪2獎

2019-12-06 17:12

76歲獨居嬤月僅2千生活費 當課陪自立還喜獲多孫

2019-12-07 10:20

北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

2019-12-07 06:49

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

找場地開分館 館長：新竹開價是神租金真的會吐血

2019-12-07 12:38

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

感動！他專捐對到獎發票 強調生活夠用就好

2019-12-07 11:08

台東消防小鮮肉猛男成冬季戀「哥」 網友也瘋狂！

2019-12-07 09:51

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

30年藝人生涯想轉行選市長 許效舜：希望暖暖出市長

2019-12-07 12:42

蔡英文：中央有永和市民當總統 蔡沐霖當溝通橋梁

2019-12-06 21:07

竹東舊台泥特色公園改造完成 年底將啟用

2019-12-07 12:35

換熱水器 南投補助3千~1.2萬元

2019-12-06 23:57

讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

2019-12-07 08:27

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

盧秀燕砲打中火：她和顏寬恒每天跟中央對槓顧好空氣

2019-12-07 13:15

2020台東太麻里迎曙光 DJ音樂祭「嗨瘋」跨年曙光園區

2019-12-06 16:31

靜宜「主顧聖母堂」落成 台中新地標

2019-12-06 23:55

台中大坑步道假日2萬人走 木棧道等設施整修後更好走

2019-12-07 09:53

巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓 高雄追光季寒雨中點燈

2019-12-06 22:09

一日遊冬季小旅行好搶手 溫泉專車額滿花蓮縣府再加碼

2019-12-07 10:54

高雄2千童軍聯合大露營 日、韓國際童軍跨海共襄盛舉

2019-12-06 19:17

黃國昌質疑屏議會下架影片挨告 張怡回擊：告什麼告？

2019-12-06 21:33

全國首波！三地門原住民拿回傳統領域土地

2019-12-06 19:00

30年薪水投入買收藏品 楊儒賓買到太太跟他劃清界線

2019-12-07 14:44

楊儒賓捐贈清大千件珍貴文物 揭1949年搶運黃金秘辛

2019-12-07 14:37

「打從心裡，暖暖的」／梁靜茹今到暖暖國小校慶獻唱

2019-12-06 23:40

嘉南療養院21周年慶 倡議用愛去汙名藥物成癮精神病

2019-12-06 18:40

挺韓罷韓同日登場 警政署長強調「會嚴懲暴力」

2019-12-07 12:59

台南西港胡麻節暖呼呼登場 麻油雞及黑芝麻香腸免費嘗

2019-12-07 12:15

影／小朋友耶誕願望：爸爸車禍快好、能續讀高中

2019-12-07 00:06

不只拚「凍蒜」 侯友宜天冷上街訪街友

2019-12-07 10:12

幼童墜橋後完成安全檢測 奧萬大吊橋12月7日重新開放

2019-12-06 16:34

影／林國慶競選總部成立 林一度哽咽感謝民眾支持

2019-12-07 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top