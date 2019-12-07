台中立委選將不畏天寒 掃街拜票拉抬選情

氣溫驟降，台中市立委選將不畏寒冷，利用今天週末假期拉抬選情，立法院副院長蔡其昌成立後援會，立委洪慈庸由夫婿卓冠廷陪同、新人莊競程由交通部次長黃玉霖陪同市場掃街。

曾擔任台中市政府建設局長的交通部政務次長黃玉霖，今天回到台中市，與台中市議員曾朝榮一起陪民進黨台中市第5選區（北北屯）立委參選人莊競程，前往台中環保市場掃街拜票。

黃玉霖表示，雖然他已經離開台中市政府的職務，但是對於台中的發展，仍然是相當的關心，這次要特別拜託鄉親，給年輕人一個機會為台中服務。

在台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）尋求連任的蔡其昌，則是在外埔台灣道教總廟無極三清總道院舉辦教育後援會成立大會，現場邀請部落客「香蕉太太MrsBanana」前來暢談孩子經。

蔡其昌表示，希望讓選舉少一點喧囂，多一點心力挹注在藝文活動上，親子藝文季連續第6年舉辦，盼每個孩子都有機會參與藝文展演活動。他認為教育不應該有城鄉差距，會更努力來弭平差距，因為他最重視孩子的事。

尋求連任的第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委參選人洪慈庸，由先生、前台中市新聞局長卓冠廷陪同，回到老家后里內埔市場向鄉親拜票，卓冠廷特別穿上「洪慈庸ㄟ尪」的同款外套助陣拚連任，雖天氣低溫濕冷，但許多攤商、鄉親看到夫妻檔齊掃街，相當驚喜，也熱情回應，為兩人加油打氣。

洪慈庸說，卓冠廷上個月辭去交通部職務回台中助選，兩個人分進合擊，把握最後35天衝刺期，爭取鄉親的認同，她呼籲鄉親朋友，集結更多支持力量，為了台灣的未來，一定要支持挺台灣的參選人。