南投文化局新書發表 老中青三代作家經驗傳承

南投縣文化局今天上午9時在文化局圖書館舉辦「傳承與出發」108年文學新書發表會暨青春文學創作獎頒獎典禮，發表「南投縣青少年文學讀本」，本套書邀集文壇重量級主編規畫，挑選出適合青少年閱讀的各類文章，主編們導讀深入淺出、豐富精闢，是一套適合青少年們文學初探的最佳讀本。

今年新書發表會搭配「青春文學創作獎頒獎典禮」擴大舉行。獲獎的青少年朋友們，除在現場共同觀禮新書發表外，更有機會一睹文壇著名作家風采並獲得新書簽名，南投縣文壇老中青三代同框，以「傳承與出發」為主題，活動中，文壇前輩「傳承」優秀典範，在文壇「出發」創造更多佳作。

「南投縣青少年文學讀本」，由陳憲仁、林黛嫚、李瑞騰、陳政彥、廖嘉展、鄧相揚、岩上、潘樵、李威熊等9位專家學者、作家選編，包括：小說卷、新詩卷、散文卷、報導文學卷、兒童文學卷、民間文學卷、古典詩卷，共7冊；「向大師致敬系列」包括：作家許玉蘭、陳千武《玉蘭花飄香》、寧可《圓裡園外－九十頑童寧可出臉書(一)、(二)》、王灝《在埔里發光》等4冊。

「南投縣文學家作品集」第25輯，包括：簡榮聰《靈台印記》、李展平《跟著詩歌去旅行》、林世明《極光夢土》、張瓊文《出走，到世界去流浪》等4冊新書發表，這些新書皆是本縣作家多年創作的一時之選。