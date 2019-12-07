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冷氣團持續發威 黃偉哲親自率隊探視街友

2019-12-07 12:36聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

大陸冷氣團持續發威，台南仍有許多街友夜宿地下道，台南市長黃偉哲昨晚特別在社會局長黃志中的陪同下，親自到東豐地下道、台南公園為街友遞上熱食，並發送毛帽、發熱衣等禦寒物，也嘗試說服他們入住街友中心，免受寒風之苦，不過多數街友還是笑一笑說「在外面比較自由啦！」

社會局指出，每到冬天低溫時，對長期在外生活的街友而言是一種考驗，市長黃偉哲本月2日就指示社會局啟動低溫關懷機制，由各區社會福利服務中心及街友服務委辦單位慈聯基金會社工人員前往街友夜宿活動地點關懷訪視，提供各項禦寒衣物及熱食，以協助度過氣溫驟降低溫威脅。

黃偉哲昨晚也頂著寒風親自率隊前往東豐地下道及台南公園等處關懷，為每一位街友遞上熱食以及毛帽、脖圍、手套、發熱衣、暖暖包等禦寒物資，社會局也勸導街友入住街友中心。

社會局表示，衛褔部「低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫」規定，發布10度以下低溫特報即啟動關懷機制，考量南部氣候狀況與北部的差異，台南市在15度就會開始啟動街友低溫關懷服務機制，目前已訪視關懷街友246人次、開設2處熱食發放站並安置弱勢街友11人、發放禦寒物資197份、沐浴車服務22人次，呼籲民眾若發現有急需協助的街友或獨居長輩，可主動撥打1999市民專線通報。

冷氣團發威，台南市長黃偉哲（右）發送熱食給街友。圖／台南市社會局提供
冷氣團發威，台南市長黃偉哲（右）發送熱食給街友。圖／台南市社會局提供
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街友黃偉哲

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