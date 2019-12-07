冷氣團持續發威 黃偉哲親自率隊探視街友

大陸冷氣團持續發威，台南仍有許多街友夜宿地下道，台南市長黃偉哲昨晚特別在社會局長黃志中的陪同下，親自到東豐地下道、台南公園為街友遞上熱食，並發送毛帽、發熱衣等禦寒物，也嘗試說服他們入住街友中心，免受寒風之苦，不過多數街友還是笑一笑說「在外面比較自由啦！」

社會局指出，每到冬天低溫時，對長期在外生活的街友而言是一種考驗，市長黃偉哲本月2日就指示社會局啟動低溫關懷機制，由各區社會福利服務中心及街友服務委辦單位慈聯基金會社工人員前往街友夜宿活動地點關懷訪視，提供各項禦寒衣物及熱食，以協助度過氣溫驟降低溫威脅。

黃偉哲昨晚也頂著寒風親自率隊前往東豐地下道及台南公園等處關懷，為每一位街友遞上熱食以及毛帽、脖圍、手套、發熱衣、暖暖包等禦寒物資，社會局也勸導街友入住街友中心。