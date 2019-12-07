經濟部長要中市府執法遵守法令 中市府：依法執法

經濟部長沈榮津今天在台中市說，台中市以台中火力發電廠燃煤使用量超標許可用量開罰，他要台中市府執法需遵守法令規定；台中市環保局長吳志超今天回應說，中市府「依法執法」，針對部長說法「不便評論」。

經濟部長沈榮津今天在台中說，台電已努力減少生煠使用量，這幾年大減500萬噸，他說空汙不只有中火，還有境外移入和工廠等汙染源，他說中市府執法上認知有落差，未來一起溝通，努力環保。

台中市環保局長吳志超表示，中市府至今未接到經濟部的溝通，中市府在中火裁罰上依法執法，而部長的看法，中市府「不便評論」。