小黃起跳85元只補助50元 台中敬老卡議員批「沒誠意」

台中市敬老愛心卡開放搭乘計程車折抵，原本每趟沒有補助上限，現任市長盧秀燕上任後，以財務困難為由，每趟只補助50元，民進黨議員反彈，藍營議員總質詢也建議，每趟補助連起跳價都不夠，老人家覺得沒誠意，「又不是在乞討」，建議市府加碼到每趟85元。台中市長盧秀燕表示，如果市府財政有餘，會考慮加碼。

台中市行之有年的敬老愛心卡，前市長林佳龍擴增多元用途，其中開放搭乘計程車，而且可全額扣抵引發好評，也讓敬老卡支出暴增；盧秀燕上任後，限縮搭計程車的額度，每月總額1000點不變（1點1元），但每趟只補助50元，多餘的車資得自己負擔。

民進黨議員不斷抗議，要求恢復敬老卡搭計程車不設限，連藍營議員也開始陳情。國民黨議員陳政顯說，他支持敬老卡補助內容調整，但是搭計程車的補助每趟只有50元，連日間起跳價85元都不到，實在太少了。

陳政顯說，很多長輩都在說，市府每月補助1000點額度，搭計程車每趟只給補助50元，讓老人家覺得被看不起「又不是在乞討」，市府應注意民意的走向，不要忘了前市府廢止老人健保補助，引發的連串海嘯。

國民黨議員劉士州說，目前敬老卡對計程車的每趟補助，不符合老人家的期待，市府應提高補助，至少要增加到85元起跳價；另外敬老愛心卡共34萬張，除了補助長輩，其中有6萬張身心障礙者持有，應考量需求不同，給予更優惠補助。

劉士州說，身障者出門行動不便，如果照顧者沒有開車，多半得使用計程車，身障者的交通需求更大，但敬老愛心卡的搭計程車補助，卻與其他族群相同，對身障者不公平，應考量需要提高補助，讓身障者也能享受便利。