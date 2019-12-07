中市與19家企業攜手 協助身障勞工職場體驗

台中市勞工局今年與19家企業合作辦理「身心障礙者營隊職場體驗」方案，搭配企業專人解說，帶領身障者進入職場體驗，希望讓身障者認識工作職類、破除市場刻板印象。另外，也讓從事身障者就業服務人員到職場了解工作性質、內容與產業特性，了解企業用人需求。

勞工局表示，今年已舉辦14場身障者一日、二日體驗及4場服務人員職類體驗，共152位身障者及82位服務人員參與。

患有輕度自閉症的身心障礙者小欣說，今年高職畢業前參加營隊職場體驗活動，體驗咖啡粉製造與包裝，認識不同職場環境，畢業後也透過身障就服員媒合到「偈亭泡菜鍋」擔任廚務助理，目前已穩定就業3個月以上，非常感謝勞工局提供體驗機會。

今年與台中市合作的19家企業包括展昕貿易公司、愛得電子公司、台灣妙管家公司、高鐵工業公司、洗旺國際公司、德欣棉業公司、燦坤電子公司、山杰實業公司、渼豐表面處理公司、艾維士租車公司、菇菇部屋餐廳、卡丁車體鍍膜、中興大學、歐瑟咖啡、東勢林場以及7-11市政店、家樂福青海店、馥漫花園麵包大雅店、麥當勞沙鹿店。

勞工局說，職場體驗方案有房務類、清潔類、零件組裝類、餐飲類、烘培類、銷售類、汽車美容類等超過15個職類，也開放高中職以上身障生參與，協助身障學生提早了解就業市場，縮短畢業後就業等待期。