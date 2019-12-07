親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

中市與19家企業攜手 協助身障勞工職場體驗

2019-12-07 11:11聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中市勞工局今年與19家企業合作辦理「身心障礙者營隊職場體驗」方案，搭配企業專人解說，帶領身障者進入職場體驗，希望讓身障者認識工作職類、破除市場刻板印象。另外，也讓從事身障者就業服務人員到職場了解工作性質、內容與產業特性，了解企業用人需求。

勞工局表示，今年已舉辦14場身障者一日、二日體驗及4場服務人員職類體驗，共152位身障者及82位服務人員參與。

患有輕度自閉症的身心障礙者小欣說，今年高職畢業前參加營隊職場體驗活動，體驗咖啡粉製造與包裝，認識不同職場環境，畢業後也透過身障就服員媒合到「偈亭泡菜鍋」擔任廚務助理，目前已穩定就業3個月以上，非常感謝勞工局提供體驗機會。

今年與台中市合作的19家企業包括展昕貿易公司、愛得電子公司、台灣妙管家公司、高鐵工業公司、洗旺國際公司、德欣棉業公司、燦坤電子公司、山杰實業公司、渼豐表面處理公司、艾維士租車公司、菇菇部屋餐廳、卡丁車體鍍膜、中興大學、歐瑟咖啡、東勢林場以及7-11市政店、家樂福青海店、馥漫花園麵包大雅店、麥當勞沙鹿店。

勞工局說，職場體驗方案有房務類、清潔類、零件組裝類、餐飲類、烘培類、銷售類、汽車美容類等超過15個職類，也開放高中職以上身障生參與，協助身障學生提早了解就業市場，縮短畢業後就業等待期。

勞工局長吳威志表示，感謝企業熱心相挺，暫停部分工作、提供場域為身障者示範、指導工作技巧及流程，讓他們深入認識各行業特色，明年將持續辦理，開創更多元化職類體驗。

台中市勞工局今年與19家企業合作辦理「身心障礙者營隊職場體驗」方案，搭配企業專人...
台中市勞工局今年與19家企業合作辦理「身心障礙者營隊職場體驗」方案，搭配企業專人解說，帶領身障者至職場體驗。圖／台中市勞工局提供
分享
台中市勞工局今年與19家企業合作辦理「身心障礙者營隊職場體驗」方案，搭配企業專人...
台中市勞工局今年與19家企業合作辦理「身心障礙者營隊職場體驗」方案，搭配企業專人解說，帶領身障者至職場體驗。圖／台中市勞工局提供
分享

身障者職場勞工局

延伸閱讀

獨居身障女子跌倒昏迷 警扮「蜘蛛人」鑽氣窗救...

中市2選區周末選舉激戰 藍邀朱立倫綠有蔡英文

爭取身障者 嘉市藍綠選將各推政見

孝恩獎大咖雲集 齊為身障朋友發聲

相關新聞

小黃起跳85元只補助50元 台中敬老卡議員批「沒誠意」

2019-12-07 11:20

經濟部長要中市府執法遵守法令 中市府：依法執法

2019-12-07 11:27

台中今年農損嚴重 市府啟動農業重建復耕專案補助計畫

2019-12-07 11:11

影／中火大戰 沈榮津：中市執法要遵守法令一起來溝通

2019-12-07 11:06

換熱水器 南投補助3千~1.2萬元

2019-12-06 23:57

歷經3任縣長才完工 彰縣自然生態中心再上網招商

2019-12-06 23:48

彰投掀影城熱 南投可能搶先招商

2019-12-06 23:46

綠猛批中火淪政治提款機 盧秀燕回嗆護航請便

2019-12-06 23:43

「免費公車」沒設退場機制又不斷加碼 美意恐變錢坑

2019-12-06 23:18

議員提免費公車優惠限市民 盧秀燕：目前不考慮

2019-12-06 23:15

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

彰縣府廣場6米耶誕樹亮了 月底前天天可欣賞表演

2019-12-06 19:44

幼童墜橋後完成安全檢測 奧萬大吊橋12月7日重新開放

2019-12-06 16:34

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

2019-12-06 15:22

台中肉品市場惹民怨 盧秀燕承諾遷建

2019-12-06 14:33

台中市府擬撤照中火 盧秀燕：讓台中人喘口氣

2019-12-06 14:23

防一氧化碳…南投補助熱水器遷移 一戶3千至1萬2千元

2019-12-06 13:23

中監花燈競逐光 流光爍影初登場

2019-12-06 13:17

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

吃到志工「媽媽ㄟ菜」 男警致電母親：想您煮的滷豬腳

2019-12-06 08:45

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

遭嗆小巨蛋留著幹嘛 柯文哲：培養下一個或更多周杰倫

2019-12-06 11:45

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

2019-12-06 13:13

清晨路樹倒塌 土城員警聯合區公所緊急排解堵塞

2019-12-06 23:51

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

2019-12-07 06:49

基隆改造綠地空間有成彩虹步吸睛 台灣景觀大獎奪2獎

2019-12-06 17:12

夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮

2019-12-06 12:01

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21

76歲獨居嬤月僅2千生活費 當課陪自立還喜獲多孫

2019-12-07 10:20

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了

2019-12-06 13:28

西定河連2次遭偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千

2019-12-06 12:44

影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42

淡海新市鎮智駕電動巴士 2020年1月提前亮相

2019-12-06 14:12

蔡英文：中央有永和市民當總統 蔡沐霖當溝通橋梁

2019-12-06 21:07

最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王

2019-12-06 12:00

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

換熱水器 南投補助3千~1.2萬元

2019-12-06 23:57

桃園蘆竹路面竟崩塌一塊 初步研判護岸老舊裂縫惹禍

2019-12-06 14:19

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

2019-12-06 15:22

駕駛人注意！新北環快明至15日這時間將施工鋪路

2019-12-06 15:10

台東消防小鮮肉猛男成冬季戀「哥」 網友也瘋狂！

2019-12-07 09:51

苗栗預算25年沒刪 國民黨議員：核實編列、刪不下手

2019-12-06 12:14

花蓮輔具中心啟用 租輪椅每天只要10元還有到宅維修

2019-12-06 12:16

2020台東太麻里迎曙光 DJ音樂祭「嗨瘋」跨年曙光園區

2019-12-06 16:31

2020羅東桌曆出版 要如何免費拿得到？

2019-12-06 14:35

u故事／醫生一家三人失智 推老幼共學解憂學堂

2019-12-06 12:09

防一氧化碳…南投補助熱水器遷移 一戶3千至1萬2千元

2019-12-06 13:23

巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓 高雄追光季寒雨中點燈

2019-12-06 22:09

黃國昌質疑屏議會下架影片挨告 張怡回擊：告什麼告？

2019-12-06 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top