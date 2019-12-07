台中今年農損嚴重 市府啟動農業重建復耕專案補助計畫

台中今年農業災損嚴重，台中市政府除協助農民申請農業天然災害現金救助外，啟動農業重建復耕專案補助計畫，由市府補助2/3、農民自付1/3，購買清園藥劑與有機質肥料等生產資材，降低農民復耕成本，協助農民儘速復建；另持續獎勵農民參加農業災害保險，並提供預防性設施補助，減低農民面對自然災害的風險。

農業局表示，近年受極端氣候影響，農業災害發生頻率及強度增加，台中市今年自1月低溫造成東勢區高接梨穗損害開始，統計至12月5日止，共辦理旱災、霪雨、豪雨等15次農業天然災害現金救助，受災作物包括高接梨穗、荔枝、枇杷、龍眼、葡萄、瓜果類和小麥達26種，救助戶數1萬2153戶、面積5870公頃，總金額達4.3億元。

今年台中農業災損嚴重，農業局啟動輔導農會執行重建復耕專案補助計畫，由市府補助2/3、農民自付1/3，購買清園藥劑與有機質肥料等生產資材，降低農民復耕成本，協助農民儘速復建、恢復生產經營，共有6056戶申辦，申請面積4756公頃，補助經費5134萬元。