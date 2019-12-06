南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

南湖大山6日上午降下入冬第一場雪，讓山友相當驚喜，但因持續飄雪，基於安全考量，山友選擇暫時下撤到山屋。（林心聖提供）中央社 分享 facebook 南湖大山今天上午降下入冬第一場雪，雪白的世界讓山友大呼過癮；不過，因持續飄雪，基於安全考量，山友選擇暫時下撤到山屋。

「免費的雪」、「下大雪了」，嚮導林心聖今天下午在南湖大山開心直呼，碰到今年的第一場雪，「真是太驚喜了，沒想到讓大家撿到了」。

林心聖指出，「撤退需要很大的勇氣，但看雪團不是賣命團」，在安全考量下，看雪團還是決定選擇下撤至雲稜山屋。

南湖大山位於台中市和平區和花蓮縣秀林鄉和平村之間，海拔在3500公尺以上。