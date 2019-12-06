靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提供 分享 facebook 靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」，今辦落成典禮，美輪美奐建築成了師生、遊客打卡點，還有新人預約拍攝婚紗，將成為台中新地標、文化新亮點；配合教堂落成，靜宜舉辦「動物來朝聖」洪易雕塑藝術展至明年2月。

靜宜董事長暨台中教區主教蘇耀文表示，靜宜為主顧修女會創辦，「主顧聖母堂」是天主的家，也是天主臨在地方，讓天主子民及兒女聚會，更是精神象徵所在。建築意像取自聖經「五餅二魚」，寓意與竹子的謙虛、氣節等精神，從高處俯瞰有如「魚」的意象，校門筆直通往教堂的路有如「永生幸福之路」

「主顧聖母堂」由建築師洪清安設計，教堂由四個弧形牆版結構體組成，以屋頂上方玻璃十字架連結；最具特色是陽光可透過十字玻璃進入教堂，不同角度呈現光影變化，也代表世界不停運轉。

教堂外觀是竹子、竹筍。竹子中空，象徵「謙虛」；竹子有節，也象徵「氣節」，筍殼代表「心靈重生」，每片筍殼能獨立站立，代表互相包覆、包容；竹筍的弧形彎曲角度亦是向陽的自然角度，展現天主創造的美好。

校長唐傳義表示，教堂對學校有「承先」與「啟後」的重要意義，也傳承志工靜宜及社會企業的精神。主顧聖母堂的屋頂是十字架，在十字光下感受天主溫柔的愛，也能傳達給家人、朋友和社會，及獻給溫柔對待我們的人。

副校長溫嘉憲指出，蓋教堂前後歷經10多年，期間遭遇山坡地水土保持、建築設計、施工及預算等許多問題，感謝建築師、勝緯營造及靜宜同仁協助，讓教堂順利完工。

教廷駐華代辦佳安道蒙席表示，大學是求學、求智慧的場域，到教堂則能找到智慧、得到智慧；美國主顧修女會總會長黎明修女表示，靜宜「主顧聖母堂」的落成是慶祝主顧修女會在亞洲福傳100週年最好的紀念。

配合教堂落成，靜宜大學舉辦「動物來朝聖」洪易雕塑藝術展；靜宜主秘簡義信表示，洪易作品融入童玩及當地符號，以不鏽鋼及烤漆打造，這次展出六件作品都是動物，取名「動物來朝聖」，希望透過活潑藝術作品，引領民眾走入靜宜校園及「主顧聖母堂」，展期至明年2月13日。