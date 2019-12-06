親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

瘟疫戒嚴？麻疹疫情失控 薩摩亞「全境封鎖」大防疫

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14聯合報 記者張明慧／台中即時報導

靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提...
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」，今辦落成典禮，美輪美奐建築成了師生、遊客打卡點，還有新人預約拍攝婚紗，將成為台中新地標、文化新亮點；配合教堂落成，靜宜舉辦「動物來朝聖」洪易雕塑藝術展至明年2月。

靜宜董事長暨台中教區主教蘇耀文表示，靜宜為主顧修女會創辦，「主顧聖母堂」是天主的家，也是天主臨在地方，讓天主子民及兒女聚會，更是精神象徵所在。建築意像取自聖經「五餅二魚」，寓意與竹子的謙虛、氣節等精神，從高處俯瞰有如「魚」的意象，校門筆直通往教堂的路有如「永生幸福之路」

「主顧聖母堂」由建築師洪清安設計，教堂由四個弧形牆版結構體組成，以屋頂上方玻璃十字架連結；最具特色是陽光可透過十字玻璃進入教堂，不同角度呈現光影變化，也代表世界不停運轉。

教堂外觀是竹子、竹筍。竹子中空，象徵「謙虛」；竹子有節，也象徵「氣節」，筍殼代表「心靈重生」，每片筍殼能獨立站立，代表互相包覆、包容；竹筍的弧形彎曲角度亦是向陽的自然角度，展現天主創造的美好。

校長唐傳義表示，教堂對學校有「承先」與「啟後」的重要意義，也傳承志工靜宜及社會企業的精神。主顧聖母堂的屋頂是十字架，在十字光下感受天主溫柔的愛，也能傳達給家人、朋友和社會，及獻給溫柔對待我們的人。

副校長溫嘉憲指出，蓋教堂前後歷經10多年，期間遭遇山坡地水土保持、建築設計、施工及預算等許多問題，感謝建築師、勝緯營造及靜宜同仁協助，讓教堂順利完工。

教廷駐華代辦佳安道蒙席表示，大學是求學、求智慧的場域，到教堂則能找到智慧、得到智慧；美國主顧修女會總會長黎明修女表示，靜宜「主顧聖母堂」的落成是慶祝主顧修女會在亞洲福傳100週年最好的紀念。

配合教堂落成，靜宜大學舉辦「動物來朝聖」洪易雕塑藝術展；靜宜主秘簡義信表示，洪易作品融入童玩及當地符號，以不鏽鋼及烤漆打造，這次展出六件作品都是動物，取名「動物來朝聖」，希望透過活潑藝術作品，引領民眾走入靜宜校園及「主顧聖母堂」，展期至明年2月13日。

靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了師生與民眾的打卡景點。圖／...
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了師生與民眾的打卡景點。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提...
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提...
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提...
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜大學主顧聖母堂落成典禮，各方人士參加。圖／靜宜大學提供
靜宜大學主顧聖母堂落成典禮，各方人士參加。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜大學主顧聖母堂落成典禮，各方人士參加。圖／靜宜大學提供
靜宜大學主顧聖母堂落成典禮，各方人士參加。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜大學主顧聖母堂落成典禮，各方人士踴躍參加。圖／靜宜大學提供
靜宜大學主顧聖母堂落成典禮，各方人士踴躍參加。圖／靜宜大學提供
分享
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提...
靜宜大學在校園新建「主顧聖母堂」落成，美輪美奐建築成了台中新地標。圖／靜宜大學提供
分享

教堂建築靜宜大學

延伸閱讀

偏鄉學生到靜宜體驗 當起「一日大學生」

靜宜主顧聖母堂教堂椅 公東師生花半年手工製作

讓香港大學生完成學業 靜宜大學出手助銜接

超活躍校友會 靜宜EMBA校友運動、慈善、講...

相關新聞

防一氧化碳…南投補助熱水器遷移 一戶3千至1萬2千元

2019-12-06 13:23

幼童墜橋後完成安全檢測 奧萬大吊橋12月7日重新開放

2019-12-06 16:34

台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

2019-12-06 15:22

台中肉品市場惹民怨 盧秀燕承諾遷建

2019-12-06 14:33

台中市府擬撤照中火 盧秀燕：讓台中人喘口氣

2019-12-06 14:23

中監花燈競逐光 流光爍影初登場

2019-12-06 13:17

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

吃到志工「媽媽ㄟ菜」 男警致電母親：想您煮的滷豬腳

2019-12-06 08:45

不到15℃ 人安台中站開放夜宿

2019-12-06 00:15

哪項施政叫好？ 南投網路投票

2019-12-06 00:14

台中財政局編預算出國考察 300萬被砍光

2019-12-06 00:06

2020燈會 展區、接駁跟著顏色走

2019-12-06 00:04

台61線休息區 帶動發展？衝擊產業？待評估

2019-12-06 00:02

彰化爭取雲嘉南國家風景區 延伸至彰濱海岸

2019-12-06 00:00

台61線創舉 線西爭取設休息區

2019-12-05 23:59

水牛伯游錫堃陪陳素月田中掃街 呼籲為子孫投民進黨

2019-12-05 19:16

影／謝龍介嚴重燒聲 靠這帖顧喉嚨秘方

2019-12-05 18:57

三光米IPM管理模式獲獎 農藥減少產量不減

2019-12-05 18:32

影／彰化爭取捷運 林佳龍：落實運量培養避免蚊子路線

2019-12-05 16:54

台中跨年不放煙火改放泡泡？盧秀燕：正徵求民意

2019-12-05 16:24

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

二水家庭照顧據點 長照最佳後盾還有泡腳區

2019-12-05 16:09

中市府成競選總部？ 盧：堅守市政中立

2019-12-05 15:33

老人家天冷出門注意心血管 醫囑注意保暖多喝水

2019-12-05 15:26

影／最潮科技助選器！蔡其昌LED發光背包 想不看都很難

2019-12-05 15:22

大梨山學校冬天有暖氣 議員再幫爭取遊樂器材

2019-12-05 15:17

土地公婆當主燈 竹山竹藝燈會12月31日登場

2019-12-05 14:27

議員送競總祝賀布條控行政不中立 盧秀燕：抹黑

2019-12-05 13:47

史上最長台灣燈會 交通接駁有「色」計

2019-12-05 13:45

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

「今夜的種種可能」椅子樂團最新創作 數位平台上架

2019-12-05 12:34

南投縣政府拚有感施政 上網投票可抽iPhone手機

2019-12-05 12:14

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發

2019-12-06 07:43

20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 18:58

特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯

2019-12-05 18:29

遭嗆小巨蛋留著幹嘛 柯文哲：培養下一個或更多周杰倫

2019-12-06 11:45

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

用路人注意！頭份市斗牛橋改建工程 封路請改道

2019-12-05 19:37

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59

竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生

2019-12-06 11:11

苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

2019-12-06 08:45

基隆西定河疑遭兩度偷倒廢油 魚翻肚死民眾難忍惡臭

2019-12-05 21:18

再見了！女導演驟逝 在她最愛的海角樂園追思

2019-12-05 21:06

傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺

2019-12-05 22:09

西來庵事件日人毀廟燒神像 養豬婦搶救留下一段傳奇

2019-12-06 07:21

5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

2019-12-06 11:16

當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

2019-12-06 13:13

陽明山百拉卡公路山體滑坡 道路中斷搶通中

2019-12-06 11:41

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

影／謝龍介嚴重燒聲 靠這帖顧喉嚨秘方

2019-12-05 18:57

龍潭大池水位降低 地方淨潭改善水質

2019-12-05 17:43

影／蘇花改下個月通車 呂國華爭取開放機車族通行

2019-12-06 10:24

夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮

2019-12-06 12:01

小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇

2019-12-06 09:57

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

影／浪浪柯黑相見「番」 緊張到踹飛柯文哲眼鏡

2019-12-05 17:36

遭質疑房貸高達8千多萬 鄭正鈐：誤填讓對手以為撿到槍

2019-12-05 18:11

少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法

2019-12-05 19:46

影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42

台61線創舉 線西爭取設休息區

2019-12-05 23:59

新北借書證擴大服務 可借北北基桃

2019-12-05 23:36

吃到志工「媽媽ㄟ菜」 男警致電母親：想您煮的滷豬腳

2019-12-06 08:45

全台最老台南竹溪寺 「到處都是寶」

2019-12-05 23:07

彰化爭取雲嘉南國家風景區 延伸至彰濱海岸

2019-12-06 00:00

冬至「南門好食袋」名攤好料福袋 7日開賣

2019-12-06 07:37

西定河連2次遭偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千

2019-12-06 12:44

全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了

2019-12-06 13:28

20年租金8400萬 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 23:21

最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王

2019-12-06 12:00

淡水閒置空地改造 議員爭取活化成公園

2019-12-05 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top