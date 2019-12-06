台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

台中市免費公車出名，台中市長盧秀燕加碼推出「雙十公車」，預計明年元旦上路。民進黨議員張玉嬿、謝志忠說，台中免費公車實施8年半，運量已經達到瓶頸，應考慮限縮範圍，只優待台中市民。盧秀燕強調，雙十公車除免費里程，最貴只收10元，有助於偏鄉、弱勢族群，目前不考慮限縮。

國民黨議員陳政顯說，雙十公車的內容是什麼？市府應該多說明，不然市民會以為，搭公車要多花20元嗎？市府應該多做宣傳與說明，向市民溝通政策內容。

民進黨議員張玉嬿說，台中免費公車從8公里免費增加到10公里，從2011年編列8億元，隔年提高到15.1億元，近年每年預算超過26億元，8年半花費197.9億元。

張玉嬿說，不過免費公車刺激大眾運輸人口成長的效益，已達到極限；從第1年全年5000萬人次，到2015年成長到1.35億人次，後續幾年都維持在1.3億人次，成長效果已達到瓶頸。

民進黨議員謝志忠說，市府明年推動雙十公車，公車相關補助增加近5億元，預算增加到31億元，投入更多的預算，但大眾運輸人口成長有限，反倒是公車業者從2011年的8家，目前已多達18家，市府應考慮限縮免費公車的族群，否則只成為公車業者的金雞母。

盧秀燕說，台中免費公車遠近馳名，甚至被其他縣市模仿，用來培養大眾運輸運量，但免費公車對短程、市區民眾有利，對偏鄉、長途或弱勢族群不利，住得越遠車資越貴，市府盤點預算後，才會推出雙十公車，維持10公里免費，超過10公里最多只收10元。