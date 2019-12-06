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流感疫苗第二階段施打 南投醫院周日開放疫苗接種

2019-12-06 15:22聯合報 記者江良誠／南投即時報導

65歲以上長者及學齡前幼兒的公費流感疫苗12月8日開始施打，由於是星期天，為了服務長者與幼童，南投醫院安排8日上午8點半至11點半開診，提供接種服務，請符合公費施打資格者持健保卡免費接種流感疫苗，提高防疫效果。

南投醫院院長洪弘昌說，流感主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等，部分患者伴有腹瀉、嘔吐等症狀。多數的患者感染流感後會自行痊癒，但少數患者可能出現肺炎、腦炎、心肌炎或新包膜炎等嚴重併發症，高危險族群包括長者、嬰幼兒、患有心、肺、腎臟、肝臟及代謝性疾病等慢性疾病患者或免疫功能不全者。

今年公費流感疫苗採三階段接種，第一階段從上周五開始，施打對象為國小至高中之學生族群及醫事人員，第二階段12月8日起將開放65歲以上老人及幼兒接種，第三階段則為明年1月1日起，開放其他符合的公費對象。

第二階段接種對象包含65歲以上長者與學齡前幼兒，都是流感重症的高危險群，每年12月至隔年2月多為流感高峰期，洪弘昌呼籲民眾應僅早接種疫苗產生免疫力，可降低感染流感的機率，但也提醒民眾仍可能罹患其他病毒所引起的感冒，因此還是要注意衛生保健及各種預防措施。

南投醫院8日開放第二階段公費流感施打，院長洪弘昌提醒長者及幼兒儘早施打，降低流感...
南投醫院8日開放第二階段公費流感施打，院長洪弘昌提醒長者及幼兒儘早施打，降低流感風險。圖／南投醫院提供
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流感疫苗患者健保卡

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