台中肉品市場惹民怨 盧秀燕承諾遷建

台中市北區肉品市場成立超過40年，周邊人口增加引發民怨。前市長林佳龍曾規劃遷址烏日區，現任市長盧秀燕重新評估選址。國民黨議員陳政顯說，肉品市場有沒有要遷建？請市長明確表態。盧秀燕說，北區肉品市場一定會遷建，至於遷到哪裡？最晚明年6月會完成選址，並對外公布。

台中肉品市場位於北區興進路，周邊人口逐年增加，不斷陳情要求肉品市場遷廠。前市長林佳龍曾規劃遷移到烏日區，但也引起當地民代反對，盧秀燕上任後，曾到荷蘭考察現代化肉品市場，並宣布明年6月公布新場址。

國民黨議員陳政顯說，到底肉品市場要不要遷建？為何聽到經發局長說過，原地重建也是考量之一，肉品市長周邊住家越來越密集，絕對不贊成原地改建，要求盧秀燕市長表態。

盧秀燕說，北區肉品市場一定會遷建，但遷建涉及專業，選址不是要看民意，還要考量肉品商的專業需要，市府會審慎選址，最晚明年6月會對外公布。

台中市經發局表示，肉品市場設備老舊，都市計畫已變更使用分區，市府正進行可行性評估，包含軍方閒置土地、閒置公有地、市府規劃中的產業園區、公營事業閒置土地等，市府也會審視鄰地土地使用現況、交通可及性，並考量現有肉品市場區域關聯性等。