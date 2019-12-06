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防一氧化碳…南投補助熱水器遷移 一戶3千至1萬2千元

2019-12-06 13:23聯合報 記者江良誠／南投即時報導

這星期氣溫急降，天氣冷颼颼，許多民眾關緊門戶禦寒，為了避免冬季一氧化碳中毒事件頻傳，也鼓勵正確安裝熱水器，南投縣政府自元旦起開辦民眾申請遷移或更換熱水器的補助方案，一般戶補助3000元，低收入戶補助1萬2000元，名額有限採登記制，歡迎有意申請補助者，逕向南投各消防分隊提出申請辦理。

近日天氣轉涼，民眾習慣將窗戶緊閉，容易使居家環境通風不良，釀成一氧化碳中毒不幸，縣府消防局防火宣導大隊成員，最近也加強向家戶宣導瓦斯爐、熱水器使用安全及正確安裝觀念，指導民眾辨別液化石油容器的安全標章與使用日期辨識，並提醒民眾一般熱水器應安裝在室外，若安裝於室內，務必使用強制排氣熱水器，以確保安全。

宣導大隊幹事林軟表示，許多老舊房屋瓦斯桶及熱水器都還是安裝在室內，為防範一氧化碳中毒情事的發生，他們深入家戶做宣導，除提醒民眾瓦斯使用安全事項外，也提醒民眾要盡量將熱水器移出室外，安裝在陽台上也要保持陽台的通風無阻，或者直接更換為強制排氣式熱水器、電熱水器或太陽能熱水器等，而且目前縣政府有補助可申請，民眾可善加利用。

消防局科員陳志彥科員指出，今年除增加一般戶的補助名額外，針對低收入戶的補助方案則是調高補助金額至1萬2000元，幾乎是全部減免了，就是希望能鼓勵縣內低收入戶願意改善熱水器的安裝使用，避免憾事一再發生，希望鄉親能多注意自身居家環境安全，多一份警醒就能多一分保障。

南投縣政府補助家戶遷移或更換熱水器，預防冬季一氧化碳中毒發生。圖／南投縣消防局提...
南投縣政府補助家戶遷移或更換熱水器，預防冬季一氧化碳中毒發生。圖／南投縣消防局提供
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冬天到了，為了預防民眾一氧化碳中毒，南投縣消防局到家戶檢查民眾熱水器裝置安全。圖...
冬天到了，為了預防民眾一氧化碳中毒，南投縣消防局到家戶檢查民眾熱水器裝置安全。圖／南投縣消防局提供
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