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彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

占地2150坪的彰化市第二停車場，計畫以BOT興建下二層、地上六樓的多元性複合百...
占地2150坪的彰化市第二停車場，計畫以BOT興建下二層、地上六樓的多元性複合百貨商場，目前交通部核准市公所將用地撥給彰化縣政府。記者劉明岩／攝影
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彰化市公所推動的「彰化市第二停車場興建營運暨移轉-BOT案」，計畫興建下二層、地上六樓的多元性複合百貨商場，原預定去年年底完成招商規劃，卻因土地撥用程序卡在交通部，至今一年卻是毫無聲息，遭民眾質疑跳票，但最近傳來好消息，交通部已核准市公所將土地撥用給彰化縣政府，如果進度順利，最快明年年中即可辦理招商規劃。

位在旭光西路的彰化市第二停車場，基地面積達2150坪，目前為平面收費停車場，由於鄰近南瑤宮及彰化基督教醫院周邊商圈，假日停車位往往不敷需求，但因地理位置優越，交通便捷，深具發展規模與潛力，前任市長邱建富任內，即計畫斥資12億元，把停車場改建為可容納６６０個停車位的地下2層立體停車場、地上6層的多元性複合百貨商場，兼顧停車及商業發展二者的需求。

不過，依促參條例規定，鄉鎮市公所不得辦理ＢＯＴ案， 去年在前縣長魏明谷支持下，並與市公所簽訂意向書，由市公所撥用停車場用地給縣府，再由縣府將促參的招商程序委由公所辦理，由公所來招商，遴選優良廠商來投資。

邱建富任內還舉辦招商說明會，共有來自包括中友百貨、家樂福、國賓影城、秀泰影城、台灣迪卡儂等10多家知名企業代表到場交換意見，邱建富還樂觀地宣示去年12月底完成招商規劃，將來如果真有百貨公司進駐，即可終結彰化沒有百貨公司的遺憾，沒想到過了一年，還在原地踏步。

縣府工務處運輸管理科長許僅宜說，由於此一開發模式是全台首例，地方與中央都沒有經驗，單是由交通部審查與補充資料，就花了大半年時間，最近終於獲交通部核定，同意市公所將土地撥用給縣政府，土地撥用完成後，後續的招商、設計及動工即可依程序開展。

不過，市公所主任秘書陳永軒說，本基地是停車場用地，雖然結合購物與娛樂是多目標使用的趨勢，但仍須都委會通過，目前已有一些潛在投資人投石問路，市公所希望加快步伐，趕在明年年中啟動招商規劃程序。

占地2150坪的彰化市第二停車場，計畫以BOT興建下二層、地上六樓的多元性複合百...
占地2150坪的彰化市第二停車場，計畫以BOT興建下二層、地上六樓的多元性複合百貨商場，目前交通部核准市公所將用地撥給彰化縣政府。記者劉明岩／攝影
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停車場邱建富

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