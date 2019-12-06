彰化爭取雲嘉南國家風景區 延伸至彰濱海岸

彰化縣政府爭取「雲嘉南國家風景區延伸至彰濱海岸」、「鹿港成立宗教觀光示範區」，彰化縣長王惠美說，希望彰濱沿海海岸能規畫為國家風景區，串聯延伸，以帶動觀光、休閒、與產業的結合。

交通部長林佳龍與立法院交通委員會委員5日到彰化進行交通及觀光建設考察，彰化縣政府城市暨觀光發展處處長馬英傑簡報時指出，彰化的海岸線長達61公里，也擁有台灣面積最大的潮間灘地，因為有豐富的生態資源，很適合發展各項濕地、海域活動，彰化沿海地區每年遊客人次至少超過500萬人次，由於彰化沿海距離雲嘉南國家風景區僅20公里，縣府期望將彰濱海岸畫為國家風景區，以串聯延伸雲嘉南國家風景區，並由中央成立專責單位管理，也可保育彰化沿海濕地生態。

彰化縣政府也爭取「鹿港成立宗教觀光示範區」，王惠美說，鹿港本身就是一個觀光性質的開放式博物館，擁有非常多的廟宇古蹟、工藝、特色小吃等等，特別是宗教各有各的文化，期許能夠在交通部的支持下，設立專區，帶動地方繁榮。

鹿港可說是三步一小廟、五步一大廟，根據統計，鹿港大約有50間廟宇，尤以國定古蹟龍山寺、天后宮最著名。