親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

彰化爭取雲嘉南國家風景區 延伸至彰濱海岸

2019-12-06 00:00聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣政府爭取「雲嘉南國家風景區延伸至彰濱海岸」、「鹿港成立宗教觀光示範區」，彰化縣長王惠美說，希望彰濱沿海海岸能規畫為國家風景區，串聯延伸，以帶動觀光、休閒、與產業的結合。

交通部長林佳龍與立法院交通委員會委員5日到彰化進行交通及觀光建設考察，彰化縣政府城市暨觀光發展處處長馬英傑簡報時指出，彰化的海岸線長達61公里，也擁有台灣面積最大的潮間灘地，因為有豐富的生態資源，很適合發展各項濕地、海域活動，彰化沿海地區每年遊客人次至少超過500萬人次，由於彰化沿海距離雲嘉南國家風景區僅20公里，縣府期望將彰濱海岸畫為國家風景區，以串聯延伸雲嘉南國家風景區，並由中央成立專責單位管理，也可保育彰化沿海濕地生態。

彰化縣政府也爭取「鹿港成立宗教觀光示範區」，王惠美說，鹿港本身就是一個觀光性質的開放式博物館，擁有非常多的廟宇古蹟、工藝、特色小吃等等，特別是宗教各有各的文化，期許能夠在交通部的支持下，設立專區，帶動地方繁榮。

鹿港可說是三步一小廟、五步一大廟，根據統計，鹿港大約有50間廟宇，尤以國定古蹟龍山寺、天后宮最著名。

林佳龍表示，大家都想納入國家風景區，覺得預算較多，但也是僧多粥少，而不願變成國家公園限制多，不過得提出資源說明書，交通部會予以協助，至於鹿港成立宗教觀光示範區，交通部將以觀光局作為火車頭，主動盤點整合中央各部會的資源，將資源做最好的運用。

交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化進行交通及觀光建設考察，並到彰化縣自然...
交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化進行交通及觀光建設考察，並到彰化縣自然生態教育中心聽取簡報，彰化縣政府爭取「雲嘉南國家風景區延伸至彰濱海岸」、「鹿港成立宗教觀光示範區」。記者林宛諭／攝影
分享

國家風景區鹿港

延伸閱讀

三光米IPM管理模式獲獎 農藥減少產量不減

二水家庭照顧據點 長照最佳後盾還有泡腳區

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變...

盧秀燕召7藍營首長反空汙 再罰中火300萬元

相關新聞

水牛伯游錫堃陪陳素月田中掃街 呼籲為子孫投民進黨

2019-12-05 19:16

影／謝龍介嚴重燒聲 靠這帖顧喉嚨秘方

2019-12-05 18:57

三光米IPM管理模式獲獎 農藥減少產量不減

2019-12-05 18:32

影／彰化爭取捷運 林佳龍：落實運量培養避免蚊子路線

2019-12-05 16:54

台中跨年不放煙火改放泡泡？盧秀燕：正徵求民意

2019-12-05 16:24

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

二水家庭照顧據點 長照最佳後盾還有泡腳區

2019-12-05 16:09

中市府成競選總部？ 盧：堅守市政中立

2019-12-05 15:33

老人家天冷出門注意心血管 醫囑注意保暖多喝水

2019-12-05 15:26

影／最潮科技助選器！蔡其昌LED發光背包 想不看都很難

2019-12-05 15:22

大梨山學校冬天有暖氣 議員再幫爭取遊樂器材

2019-12-05 15:17

土地公婆當主燈 竹山竹藝燈會12月31日登場

2019-12-05 14:27

議員送競總祝賀布條控行政不中立 盧秀燕：抹黑

2019-12-05 13:47

史上最長台灣燈會 交通接駁有「色」計

2019-12-05 13:45

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

「今夜的種種可能」椅子樂團最新創作 數位平台上架

2019-12-05 12:34

南投縣政府拚有感施政 上網投票可抽iPhone手機

2019-12-05 12:14

中市反毒志工助脫離毒品戕害 今年已服務86人

2019-12-05 11:22

土地公婆當主燈意象 竹山鎮首次辦大型竹藝燈會

2019-12-05 07:51

道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300萬

2019-12-05 00:07

好學橘／圓夢學二胡 楊登州拚成老師

2019-12-05 00:05

南投茄荖山莊增床 明年起首度收女藥癮者

2019-12-05 00:02

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 18:58

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

2019-12-05 16:54

「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌

2019-12-05 11:13

傳說中的「矮黑人」之謎 屏南山中石板屋藏線索

2019-12-05 17:25

台南橘9麻嘉快線今啟航！可直達嘉義高鐵站 也有多站停

2019-12-05 17:25

影／彰化爭取捷運 林佳龍：落實運量培養避免蚊子路線

2019-12-05 16:54

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54

再見了！女導演驟逝 在她最愛的海角樂園追思

2019-12-05 21:06

特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯

2019-12-05 18:29

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

用路人注意！頭份市斗牛橋改建工程 封路請改道

2019-12-05 19:37

竹縣首屆高山烏龍優良茶評鑑比賽 它榮登「茶王」

2019-12-05 12:12

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

基隆西定河疑遭兩度偷倒廢油 魚翻肚死民眾難忍惡臭

2019-12-05 21:18

竹縣長照中心第2分站 關西照管分站啟用

2019-12-05 16:49

影／太魯閣族「斜槓」醫師 種咖啡只為替部落找商機

2019-12-05 17:06

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25

影／謝龍介嚴重燒聲 靠這帖顧喉嚨秘方

2019-12-05 18:57

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

龍潭茶屋造型活動中心 邀你品茗推廣茶文化

2019-12-05 16:44

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

汽車族留意！信義區公有停車場 過年前假日漲價

2019-12-05 15:41

遭質疑房貸高達8千多萬 鄭正鈐：誤填讓對手以為撿到槍

2019-12-05 18:11

台中跨年不放煙火改放泡泡？盧秀燕：正徵求民意

2019-12-05 16:24

18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21

注意「陷阱」！2019高雄國際貨櫃藝術節在高美館等你

2019-12-05 16:32

少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法

2019-12-05 19:46

爺奶到學校不是接孫子 要參加老人共餐

2019-12-05 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top