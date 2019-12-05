影／謝龍介嚴重燒聲 靠這帖顧喉嚨秘方

國民黨台南市黨部主委謝龍介每天趕場助講，喉嚨嚴重燒聲，醫生命他3天內不要講話。好在休息2天，已好了大半，除了喉嚨藥，靠的是熱甘蔗汁加甘草這帖秘方。

謝龍介上月28日小感冒，喉嚨不舒服，因沒有充分休息，5天內台南、台中、彰化、高雄間連趕10多場造勢活動，喉嚨沙啞到幾乎失聲。醫生檢查後，命他3天內不能講話，否則好不了。

連日來謝龍介的牽手李佳芬為他準備熱甘蔗茶泡甘草片護喉嚨，加上服醫師開的藥方，今天已好了大半。謝龍介說，甘蔗汁加熱後倒進約 600CC保溫瓶，然後放入4片甘草燜著，溫度約降到75度時，慢慢地喝，效果很好，這是中醫師給的祕方。

謝龍介說，日前參加吳宗憲的節目，吳送他一瓶護喉嚨的漢方噴劑，也滿有效。這幾天許多熱情網友知道他喉嚨沙啞，也送來或寄來護喉嚨的飲品包，因用不了那麼多，他把好東西分享給其他喉嚨不適的朋友。