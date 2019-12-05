親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「艋舺」資深男星侯傑過世 失智流落街頭享壽73歲

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

影／謝龍介嚴重燒聲 靠這帖顧喉嚨秘方

2019-12-05 18:57聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介每天趕場助講，喉嚨嚴重燒聲，醫生命他3天內不要講話。好在休息2天，已好了大半，除了喉嚨藥，靠的是熱甘蔗汁加甘草這帖秘方。

謝龍介上月28日小感冒，喉嚨不舒服，因沒有充分休息，5天內台南、台中、彰化、高雄間連趕10多場造勢活動，喉嚨沙啞到幾乎失聲。醫生檢查後，命他3天內不能講話，否則好不了。

連日來謝龍介的牽手李佳芬為他準備熱甘蔗茶泡甘草片護喉嚨，加上服醫師開的藥方，今天已好了大半。謝龍介說，甘蔗汁加熱後倒進約 600CC保溫瓶，然後放入4片甘草燜著，溫度約降到75度時，慢慢地喝，效果很好，這是中醫師給的祕方。

謝龍介說，日前參加吳宗憲的節目，吳送他一瓶護喉嚨的漢方噴劑，也滿有效。這幾天許多熱情網友知道他喉嚨沙啞，也送來或寄來護喉嚨的飲品包，因用不了那麼多，他把好東西分享給其他喉嚨不適的朋友。

民進黨台南市黨部主委黃先柱經營中藥房，妻子又是中醫師，也很懂養身。他說，若喉龍沙啞，他都建議泡澎大海、羅漢果來護喉嚨，並且多喝開水。日前他感冒，除了吃藥就是多喝開水，4天後已幾乎好了。建議候選人在選舉期間，以當歸、黃耆煮茶喝，提升免疫力也增加元氣，但若感冒了就不能喝，要多喝水。

謝龍介燒聲，靠妻子李佳芬準備的甘蔗汁泡甘草片護喉嚨。記者鄭惠仁／攝影
謝龍介燒聲，靠妻子李佳芬準備的甘蔗汁泡甘草片護喉嚨。記者鄭惠仁／攝影
分享

謝龍介甘蔗感冒

延伸閱讀

謝龍介賭雞排 黃偉哲：想吃就票投小英

韓國瑜「網路被霸凌三兄弟」說 卓榮泰：自抬身...

黃偉哲：想吃謝龍介雞排 票就投蔡英文

接到民調說支持小英 謝龍介：韓國瑜的「空城計...

相關新聞

水牛伯游錫堃陪陳素月田中掃街 呼籲為子孫投民進黨

2019-12-05 19:16

三光米IPM管理模式獲獎 農藥減少產量不減

2019-12-05 18:32

影／彰化爭取捷運 林佳龍：落實運量培養避免蚊子路線

2019-12-05 16:54

台中跨年不放煙火改放泡泡？盧秀燕：正徵求民意

2019-12-05 16:24

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

二水家庭照顧據點 長照最佳後盾還有泡腳區

2019-12-05 16:09

中市府成競選總部？ 盧：堅守市政中立

2019-12-05 15:33

老人家天冷出門注意心血管 醫囑注意保暖多喝水

2019-12-05 15:26

熱門文章

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top