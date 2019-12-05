達成慈善基金會存款助喪葬費 南投640戶弱勢家庭受惠

財團法人達成慈善基金會長期捐款，幫助南投縣弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，5日下午基金會由董事長陳秉洋帶領董監事，再次來到縣府捐贈100萬元，南投縣長林明溱特別致贈感謝狀表達感激。善款將存入南投縣社會救濟會報專戶，用以協助無力殮葬的弱勢家庭完成後事。

達成慈善基金會由陳秉洋於101年成立，以棺木濟助、扶弱濟助、助學濟助、急難救助為宗旨，募集各種善款，透過社會愛心力量關懷弱勢家庭，自106年9月迄今已4次捐助善款予南投縣，累計捐贈320萬元，每戶補助5000元，預計受惠家庭640戶，目前已有364戶申請。由於物價上漲，基金會也將補助費將從5000元提高至10000元，讓往生者家人也不用再為喪葬費、棺木費用傷腦筋。

林明溱說，基金會熱心關懷南投縣貧困家庭，代表南投縣民表示謝意，基金會除了捐贈善款，也承諾明年將募款捐贈訪視車一輛，協助辛苦奔波的社工員進行訪視。