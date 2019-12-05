親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

達成慈善基金會存款助喪葬費 南投640戶弱勢家庭受惠

2019-12-05 17:09聯合報 記者江良誠／南投即時報導

財團法人達成慈善基金會長期捐款，幫助南投縣弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，5日下午基金會由董事長陳秉洋帶領董監事，再次來到縣府捐贈100萬元，南投縣長林明溱特別致贈感謝狀表達感激。善款將存入南投縣社會救濟會報專戶，用以協助無力殮葬的弱勢家庭完成後事。

達成慈善基金會由陳秉洋於101年成立，以棺木濟助、扶弱濟助、助學濟助、急難救助為宗旨，募集各種善款，透過社會愛心力量關懷弱勢家庭，自106年9月迄今已4次捐助善款予南投縣，累計捐贈320萬元，每戶補助5000元，預計受惠家庭640戶，目前已有364戶申請。由於物價上漲，基金會也將補助費將從5000元提高至10000元，讓往生者家人也不用再為喪葬費、棺木費用傷腦筋。

林明溱說，基金會熱心關懷南投縣貧困家庭，代表南投縣民表示謝意，基金會除了捐贈善款，也承諾明年將募款捐贈訪視車一輛，協助辛苦奔波的社工員進行訪視。

陳秉洋說，住在南投的友人說南投縣長林明溱和縣府團隊勤政愛民，用心照顧弱勢，決定協助縣府幫助貧困家庭減輕喪葬費用，善款都是來自大家用存錢筒一點一滴所存下，基金會不求名利，只希望發揮拋磚引玉的效果，大家一起幫助弱勢，讓社會更溫暖

達成慈善基金會長期捐款，幫助南投弱勢家庭減輕喪葬費用。圖／南投縣政府提供
達成慈善基金會長期捐款，幫助南投弱勢家庭減輕喪葬費用。圖／南投縣政府提供
分享
達成慈善基金會長期捐款，幫助南投弱勢家庭減輕喪葬費用。圖／南投縣政府提供
達成慈善基金會長期捐款，幫助南投弱勢家庭減輕喪葬費用。圖／南投縣政府提供
分享

弱勢家庭林明溱

延伸閱讀

南投縣政府拚有感施政 上網投票可抽iPhon...

道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300...

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

世界金牌巧克力吃得到南投 林明溱肯定助曝光

相關新聞

影／彰化爭取捷運 林佳龍：落實運量培養避免蚊子路線

2019-12-05 16:54

台中跨年不放煙火改放泡泡？盧秀燕：正徵求民意

2019-12-05 16:24

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

二水家庭照顧據點 長照最佳後盾還有泡腳區

2019-12-05 16:09

中市府成競選總部？ 盧：堅守市政中立

2019-12-05 15:33

老人家天冷出門注意心血管 醫囑注意保暖多喝水

2019-12-05 15:26

影／最潮科技助選器！蔡其昌LED發光背包 想不看都很難

2019-12-05 15:22

大梨山學校冬天有暖氣 議員再幫爭取遊樂器材

2019-12-05 15:17

土地公婆當主燈 竹山竹藝燈會12月31日登場

2019-12-05 14:27

議員送競總祝賀布條控行政不中立 盧秀燕：抹黑

2019-12-05 13:47

史上最長台灣燈會 交通接駁有「色」計

2019-12-05 13:45

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

「今夜的種種可能」椅子樂團最新創作 數位平台上架

2019-12-05 12:34

南投縣政府拚有感施政 上網投票可抽iPhone手機

2019-12-05 12:14

中市反毒志工助脫離毒品戕害 今年已服務86人

2019-12-05 11:22

土地公婆當主燈意象 竹山鎮首次辦大型竹藝燈會

2019-12-05 07:51

道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300萬

2019-12-05 00:07

好學橘／圓夢學二胡 楊登州拚成老師

2019-12-05 00:05

南投茄荖山莊增床 明年起首度收女藥癮者

2019-12-05 00:02

集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案

2019-12-04 18:24

員林MIT內衣年末出清 高級內衣褲銅板價

2019-12-04 18:06

砂石車一再肇事 沈智慧：大車應加裝視野輔助警示系統

2019-12-04 16:24

五星級美食上桌 10名大廚到偏鄉送愛

2019-12-04 16:06

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

2020台灣燈會在台中 長安醫院代表太平贈花燈

2019-12-04 14:27

南投這棵耶誕樹不一樣 竟是「黃金起司」8日點燈

2019-12-04 14:16

台中椪柑外銷日本首批20噸 盧秀燕讚「皇冠上的鑽石」

2019-12-04 13:28

會勘台中后里國中舊校舍 市議員爭取設親子館

2019-12-04 12:56

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

新北小綠人不跑了 改閃燈警示

2019-12-04 22:57

基市府謝絕參訪寵物銀行 張善政秉持中立緊急取消行程

2019-12-04 21:31

信用卡支付可過捷運閘口 桃捷：拚明年第1季達成

2019-12-04 18:57

李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

2019-12-04 20:33

空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

2019-12-04 19:25

高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年

2019-12-04 23:19

苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54

高雄內門怪姓多 机、買、力都是姓

2019-12-04 23:27

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

2019-12-04 23:18

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌

2019-12-05 11:13

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

他研發花生烘乾機 免看老天臉色

2019-12-04 23:31

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

最低下殺88折 善化農會周六日胡麻商品大促銷

2019-12-04 19:27

苗栗縣保育桌曆推出秒殺 縣府再加碼網路問卷6日開放

2019-12-04 20:56

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300萬

2019-12-05 00:07

竹縣首屆高山烏龍優良茶評鑑比賽 它榮登「茶王」

2019-12-05 12:12

高市一德夜市何去何從 市府：可研議在勞工公園找定點

2019-12-04 20:00

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

桃園農漁會總存款逾1008億 大園獲利最高觀音再生成功

2019-12-04 19:29

18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25

楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

2019-12-05 16:54

爺奶到學校不是接孫子 要參加老人共餐

2019-12-05 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top