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影／彰化爭取捷運 林佳龍：落實運量培養避免蚊子路線

2019-12-05 16:54聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化縣考察「西濱快速公路台61線設線西休息區規畫案」、「彰化捷運路網建置可行性評估」等4案，林佳龍說，彰化要建置捷運，也盼縣府要根據所提計畫落實各項運量培養策略，才不會因運量不足，未來造成營運困難，包括公車等多元載具的配合應進行滾動式檢討。

交通部長林佳龍與立法院交通委員會今天應立委柯呈枋邀請到彰化縣考察「雲嘉南國家風景區延伸至彰濱海岸計畫案」、「西濱快速公路(台61線)設置線西休息區規劃案」、「彰化捷運路網建置可行性評估」、「鹿港成立宗教觀光示範區」等4案可行性，立委童惠珍、林麗蟬等人、立委參選人彰化縣議員陳秀寶等人均與會。

林佳龍到和美鎮公所聽取地方對彰化捷運的意見時表示，台中與彰化生活圈有逾400萬人口，樂見地方提出大眾捷運規畫，彰化縣政府也提出彰化縣大眾運輸系統整體路網評估計畫，要先規畫路網，才不會成為蚊子路線，交通部針對此計畫也於7月函覆尊重縣府所提的報告。

王惠美說，交通部補助彰化縣府進行包括鹿港及和美線的北彰捷運可行性評估目前都在進行中，以竹科的發展為例，若等到交通已壅塞，要再做交通建設就比較困難，所以包括北彰及南彰捷運希望在都市發展過程中就先建置，而彰化是六都以外第一大縣，但資源卻非常不足，有賴中央給予更多支持。

林佳龍說，捷運鹿港線可行性研究期中報告已在審查中，約明年5月會完成期末報告初稿，而延伸到和美鎮列為第二期。

不過和美代表會主席林金鐘會中也嗆說「是來騙選票嗎？為何和美捷運只列入第二階段? 」，他說「如果連接台中的捷運，和美只能列第二期，絕不讓你們做，應該改第一期才對」，在地多名代表也說，列第二期不知何時才會做？也許選舉完後就不做了。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，捷運是有階段性，第一期的規畫是要把北彰化鹿港、和美和台中連接起來，每個路線都要找出路廊，路要多寬、要在哪裡設站等，也要考慮每條路的路況情形等，和美段也是擺在優先路段，待定出路線會再和地方溝通。

林佳龍也到彰化縣自然生態教育中心視察，針對線西鄉長蘇韋峻爭取在台61線快速道下方設線西休息區案，林佳龍說，台61線大城到芳苑段和新竹段完工後，將在今年底明年初完成階段性全線通車，由於用路人可免費使用，大家都說是窮人的高速公路，他認為這是CP值最高的幸福公路，但如果過門而不入，也無法帶動地方發展，所以也支持線西研究設休息站一案。

蘇韋峻說，很多台61線快速道用路人想休息、加油或吃飯，可能會因對當地人生不熟，而覺得不便，由於線西路段車流量大，附近也有工業區，若是設休息服務區，不僅方便用路人，也能結合彰化在地觀光資源，帶動觀光發展。

林佳龍說，在快速道下方設休息區是創舉，但困難度也極高，現在可行性評估正在招標中，若評估可過，也許未來北中南的都各設一個休息區。

交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化縣考察，彰化縣長王惠美(左一) 說，...
交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化縣考察，彰化縣長王惠美(左一) 說，希望北彰及南彰捷運在都市發展過程中就先建置，彰化是六都以外第一大縣，但資源卻非常不足，有賴中央給予更多支持。記者林宛諭／攝影
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和美鎮代會主席林金鐘嗆說「如果連接台中的捷運，和美只能列第二期，絕不讓你們做，應...
和美鎮代會主席林金鐘嗆說「如果連接台中的捷運，和美只能列第二期，絕不讓你們做，應該改第一期才對」。記者林宛諭／攝影
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交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化縣考察，線西鄉長蘇韋峻（右一)爭取在台...
交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化縣考察，線西鄉長蘇韋峻（右一)爭取在台61線快速道下方設線西休息區，蘇韋峻說，若設休息服務區，不僅方便用路人，也能結合彰化在地觀光資源，帶動觀光發展。記者林宛諭／攝影。
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交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化縣考察「西濱快速公路台61線設線西休息...
交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會到彰化縣考察「西濱快速公路台61線設線西休息區規劃案」、「彰化捷運路網建置可行性評估」等4案。 記者林宛諭／攝影
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捷運林佳龍

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