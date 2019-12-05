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秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

中彰投不少旅宿業者認為春節是國人的重要假期，爭取能夠放寬秋冬國旅補助登錄時間至春節前後，交通部長林佳龍今天上午也宣布，秋冬國旅補助將延伸到1月31日，不過業者反映春節連假不能使用，對拉高春節的住房率幫助有限。

南投縣觀光處指出，秋冬遊補助核銷速度比較快，目前全縣申請共15萬間，目前已使用補助房間11萬1724間，但業者仍送件5萬6931間，前兩波各5000萬額度都將用盡，將向中央申請第三波補助外，旅宿業者建議政府不妨好事做到底，將台灣旅宿網的登錄由今年的12月31日截止日，放寬到明年春節前後。

得知林佳龍部長在臉書上發文表示，應業者要求，秋冬國旅補助將延長至明年1月底，南投縣旅館同業公會理事長林志穎表示，「很讚！」因為不少旅館業者反映，總營業額多5%，其中有兩成業績是使用補助。

畢竟，交通部9月1日起實施「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，自由行旅客只要入住有參加優惠活動的旅宿業者，每房補助1000元，並發給泡湯券；經濟部也對入住優惠旅宿的自由行旅客，加碼每房200元夜市抵用券，讓不少國人來此大呼物超所值，而秋冬國旅補助住宿1000元，截至11月底申請已經突破357萬人次，成功帶動國內旅遊市場。

交通部宣布秋冬國旅補助將延伸到1月31日，不過業者反映春節連假不能使用。圖／聯合...
交通部宣布秋冬國旅補助將延伸到1月31日，不過業者反映春節連假不能使用。圖／聯合報系資料照片
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交通部宣布秋冬國旅補助將延伸到1月31日，不過業者反映春節連假不能使用。圖／聯合...
交通部宣布秋冬國旅補助將延伸到1月31日，不過業者反映春節連假不能使用。圖／聯合報系資料照片
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國旅補助春節林佳龍

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