二水家庭照顧據點 長照最佳後盾還有泡腳區

彰化縣第一個、全國第二個由公部門設立的家庭照顧據點今天在二水鄉揭牌，衛福部彰化醫院將引入醫院心理師、治療師等資源提供8大服務，還有創新的「泡腳區」，提供照顧者身心放鬆的空間，明年還會增設復健和精神科門診，讓服務更完善。

彰化縣長王惠美表示，「家庭照顧者支持服務據點」是長照2.0重要的一環，3成需照顧的老人家是由家人自行照顧，家庭照顧者其實負擔著龐大的精神壓力，很需要關懷和支持，卻常常被忽略，各地的家照據點會提供諮詢和轉介等各項服務，而南彰化的資源較少，彰化醫院承擔起這個責任，讓醫療資源進入偏鄉。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，家有失能失智老人的家庭照顧者7成為女性，平均照顧時間長達10年，每天照顧時間約13.6小時，其身體、心理、經濟、社交等各方面都受到極大的影響。

謝文淮表示，二水家照據點的服務對象包括二水、田中及社頭的家庭照顧者，彰化醫院將投入各項醫療資源，像是心理師進行「心理協談」紓解家庭照顧者心理壓力，物理治療師、營養師及護理師也將協助進行「照顧技巧課程」。

另外還有「個案管理」、「居家照顧技巧到府指導」、「家庭照顧者支持團體」、「紓壓活動」、「電話關懷」等，並特別創新設立了「泡腳區」，9個泡腳木桶將定時開放熱水泡腳，家照者身心俱疲時，可申請「喘息服務」，讓他人分擔照顧工作，自己放鬆來泡腳。