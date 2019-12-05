中市府成競選總部？ 盧：堅守市政中立

台中市政府成競選總部？民進黨市議員陳世凱、謝志忠等人，5日在台中市政總質詢時，針對市府違反行政中立、參與國民黨活動、副市長楊瓊瓔堅持不辭職、也不請假參選立委，利用行政資源跑行程，砲轟市府已成為「台中市政府競選總部」。對此，盧秀燕堅持表示，台中市一定堅持市政中立，且持續推動市政不鬆懈。

盧：依法令行事

質詢過程，盧秀燕堅定表示，市府一定堅持行政中立；楊瓊瓔是否請假參選，則依據中華民國相關法令，既有一定的規範，也要給予相對的保障。雖然陳世楷、謝志忠逼問，總質詢期間，楊瓊瓔到底會不會到議會？但盧秀燕只答覆，楊正忙於台灣燈會的業務；能否到議會，要視各副市長的業務空檔而定。

隨後另一組民進黨議員張家銨、李天生等人則提出社會局違反行政中立的海報看板，質詢社會局長彭懷真說，「這不是違反行政中立的證據嗎？」看板上顯示近日大台中青工總會主辦的一場活動，台中市社會局與國民黨台中市黨部合掛指導單位。彭懷真答說，他不知道海報會被合掛指導單位，將會發函給主辦單位糾正。

指林佳龍不中立

對於民進黨發動議員在總質詢攻擊盧市府行政不中立，國民黨黨團隨即在黨團辦公室召開記者會，指責違反行政中立才是民進黨的「專利」；議員陳政顯、李中、黃馨慧等紛指出，前市長林佳龍是行政不中立的慣犯，去年不但公然在區長群組要求動員幫他拉票5萬票，今年擔任交通部長，竟還身兼多位民進黨候選人競選總部主委。

羅廷瑋等議員另指出，林佳龍大撒幣，到處承諾軌道建設，還引起專業學者對軌道建設的不滿與反彈，這才是標準的行政不中立。民進黨政府上自總統府，下至各部會國營單位，多在動員為蔡英文及候選人助選，選舉支票滿天飛，「國庫等於黨庫」；這才是最大的行政不中立。

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