老人家天冷出門注意心血管 醫囑注意保暖多喝水

氣溫驟降，造成不少老人家因清晨出門發生心血管疾病，緊急到醫院急診的狀況，竹山秀傳日前接獲一起竹山員警熱心開道緊急護送老翁就醫個案，急診室主任陳君志指出，目前病患已無大礙，但寒流來時，老人家好發心血管疾病如急性腦中風、心肌梗塞等病症，呼籲老人家出門，最重要的是做好出門前保暖工作。

竹山分局延平所表示，日前看見一名民眾神情慌張走進派出所，於7時45分許有一民眾駕駛自小客車急駛到派出所前請求警方幫忙「坐在後座的男子因心肌梗塞發作生命危急，請警方協助」，員警獲知後，立即上前查看，發現該名老先生，臉色泛青且疑似已無呼吸，旁邊有一男子正對其實施CPR。

紀姓員警見狀立即駕駛巡邏車開道，並囑咐報案人駕車緊隨，當時正逢上班時間，交通壅塞，警員沿途鳴放警報器並連續通過數個紅燈，全力縮短送往醫院的時程，讓老翁順利接受治療，成功送往竹山秀傳把握黃金急救時間，恢復意識及心跳後，已轉往台中市醫院持續治療中。