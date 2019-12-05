老人家天冷出門注意心血管 醫囑注意保暖多喝水
氣溫驟降，造成不少老人家因清晨出門發生心血管疾病，緊急到醫院急診的狀況，竹山秀傳日前接獲一起竹山員警熱心開道緊急護送老翁就醫個案，急診室主任陳君志指出，目前病患已無大礙，但寒流來時，老人家好發心血管疾病如急性腦中風、心肌梗塞等病症，呼籲老人家出門，最重要的是做好出門前保暖工作。
竹山分局延平所表示，日前看見一名民眾神情慌張走進派出所，於7時45分許有一民眾駕駛自小客車急駛到派出所前請求警方幫忙「坐在後座的男子因心肌梗塞發作生命危急，請警方協助」，員警獲知後，立即上前查看，發現該名老先生，臉色泛青且疑似已無呼吸，旁邊有一男子正對其實施CPR。
紀姓員警見狀立即駕駛巡邏車開道，並囑咐報案人駕車緊隨，當時正逢上班時間，交通壅塞，警員沿途鳴放警報器並連續通過數個紅燈，全力縮短送往醫院的時程，讓老翁順利接受治療，成功送往竹山秀傳把握黃金急救時間，恢復意識及心跳後，已轉往台中市醫院持續治療中。
醫院陳君志指出，老人家睡醒後從棉被中起床時，體溫一下子改變太大，如果沒有先暖身熱身，做好保暖就出門的話，造成血管遇冷平滑肌會收縮，形成的血栓、血塊，容易導致腦中風心肌梗塞，若是病人有高血壓的話，腦血管破裂、腦出血都是嚴重的病情，所以起床後的保暖最重要，同時要多補充喝開水，不要怕起床後上廁所不方便，因為不喝水會造成血液的濃稠度過高，反而更危險造成血栓血塊。
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