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影／最潮科技助選器！蔡其昌LED發光背包 想不看都很難

2019-12-05 15:22聯合報 記者游振昇／台中即時報導

選舉宣傳物要吸睛很重要，立法院副院長蔡其昌最近推出的後背包很吸睛，外觀是很潮的後背包，打開內藏的LED燈，後背包大面出現跑燈式的LED燈，寫著「立法委員唯一支持蔡其昌」等字幕，更吸睛。

蔡其昌說，朋友也是他的粉絲，開發此商品，聽到他出一本書「後背包的初心」，知道後背包對他特別有意義，送他這個後背包，他稱為後背包2.0版，因為加裝LED燈，加上科技設備，此背包和他的意念吻合，後方又有廣告文字，成選舉利器，很吸睛，還有人問到哪裡買？多少錢？

蔡其昌表示，結合科技不斷創新，後背包加上科技變成行動看板，選舉上宣傳很有利。

立法院副院長蔡其昌的後背包選舉宣傳利器，外觀是很潮後背包。圖／蔡其昌競選總部提供
立法院副院長蔡其昌的後背包選舉宣傳利器，外觀是很潮後背包。圖／蔡其昌競選總部提供
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立法院副院長蔡其昌的後背包選舉宣傳利器，外觀是很潮後背包，打開LED燈就是選舉宣...
立法院副院長蔡其昌的後背包選舉宣傳利器，外觀是很潮後背包，打開LED燈就是選舉宣傳利器。圖／蔡其昌競選總部提供
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蔡其昌立法院

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