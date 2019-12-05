影／最潮科技助選器！蔡其昌LED發光背包 想不看都很難

選舉宣傳物要吸睛很重要，立法院副院長蔡其昌最近推出的後背包很吸睛，外觀是很潮的後背包，打開內藏的LED燈，後背包大面出現跑燈式的LED燈，寫著「立法委員唯一支持蔡其昌」等字幕，更吸睛。

蔡其昌說，朋友也是他的粉絲，開發此商品，聽到他出一本書「後背包的初心」，知道後背包對他特別有意義，送他這個後背包，他稱為後背包2.0版，因為加裝LED燈，加上科技設備，此背包和他的意念吻合，後方又有廣告文字，成選舉利器，很吸睛，還有人問到哪裡買？多少錢？