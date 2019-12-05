影／最潮科技助選器！蔡其昌LED發光背包 想不看都很難

相關新聞
立院變網軍集散地? 中市議員籲相關綠委自清司法應調查2019-12-05 15:37
中市府成競選總部？ 盧：堅守市政中立2019-12-05 15:33
老人家天冷出門注意心血管 醫囑注意保暖多喝水2019-12-05 15:26
大梨山學校冬天有暖氣 議員再幫爭取遊樂器材2019-12-05 15:17
議員送競總祝賀布條控行政不中立 盧秀燕：抹黑2019-12-05 13:47
史上最長台灣燈會 交通接駁有「色」計2019-12-05 13:45
配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時2019-12-05 12:37
「今夜的種種可能」椅子樂團最新創作 數位平台上架2019-12-05 12:34
南投縣政府拚有感施政 上網投票可抽iPhone手機2019-12-05 12:14
中市反毒志工助脫離毒品戕害 今年已服務86人2019-12-05 11:22
土地公婆當主燈意象 竹山鎮首次辦大型竹藝燈會2019-12-05 07:51
道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300萬2019-12-05 00:07
好學橘／圓夢學二胡 楊登州拚成老師2019-12-05 00:05
南投茄荖山莊增床 明年起首度收女藥癮者2019-12-05 00:02
集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案2019-12-04 18:24
員林MIT內衣年末出清 高級內衣褲銅板價2019-12-04 18:06
砂石車一再肇事 沈智慧：大車應加裝視野輔助警示系統2019-12-04 16:24
五星級美食上桌 10名大廚到偏鄉送愛2019-12-04 16:06
彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤2019-12-04 14:31
2020台灣燈會在台中 長安醫院代表太平贈花燈2019-12-04 14:27
南投這棵耶誕樹不一樣 竟是「黃金起司」8日點燈2019-12-04 14:16
台中椪柑外銷日本首批20噸 盧秀燕讚「皇冠上的鑽石」2019-12-04 13:28
會勘台中后里國中舊校舍 市議員爭取設親子館2019-12-04 12:56
警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日2019-12-04 11:55
南投縣安全島雜草叢生如垃圾島 縣府要洗刷門面2019-12-04 11:44
六旬粉絲追城隍爺 尋回機車她直誇：緣投好警察2019-12-04 11:19
彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相2019-07-18 12:00
熱門文章
單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊2019-12-04 15:46
朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴2019-12-04 21:32
曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益2019-12-04 16:07
影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元2019-12-04 20:01
高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係2019-12-05 07:54
南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬2019-12-04 16:04
員林MIT內衣年末出清 高級內衣褲銅板價2019-12-04 18:06
遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎2019-12-04 16:03
張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入2019-12-04 18:15
配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時2019-12-05 12:37
集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案2019-12-04 18:24
「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多2019-12-05 07:57
基隆LED聖誕樹「長」出來 7日晚間7時點燈照亮海洋廣場2019-12-04 17:12
影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹2019-12-04 22:44
新北小綠人不跑了 改閃燈警示2019-12-04 22:57
基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」2019-12-04 17:22
基市府謝絕參訪寵物銀行 張善政秉持中立緊急取消行程2019-12-04 21:31
影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人2019-12-04 17:14
信用卡支付可過捷運閘口 桃捷：拚明年第1季達成2019-12-04 18:57
李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土2019-12-04 20:33
迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工2019-12-05 13:55
基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租2019-12-05 13:53
屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場2019-12-04 16:53
空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案2019-12-04 19:25
助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善2019-12-04 15:38
影／好感情！台南農改場與畜試所 百名員工新化林場健走2019-12-04 16:26
高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年2019-12-04 23:19
解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期2019-12-04 23:18
苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰2019-12-05 11:54
高雄內門怪姓多 机、買、力都是姓2019-12-04 23:27
首部花生烘乾機問世 可防黃粷毒素安全又方便2019-12-04 17:56
悠遊卡、WeMo首度合作 購1280元月票可獲50元騎乘金2019-12-04 15:38
「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌2019-12-05 11:13
影／社頭織襪芭樂節本周五登場 保證MIT2019-12-04 17:36
瑞芳運動公園將完工 週邊橋樑盼整修2019-12-04 18:26
陪社區老人吃飯 韓國瑜把菜燒焦還被網紅廚師虧2019-12-04 16:21
最低下殺88折 善化農會周六日胡麻商品大促銷2019-12-04 19:27
剝牡蠣逛拍賣漁市 學姐黃瀞瑩台南助選2019-12-04 17:20
選舉文宣小物超療癒 洗完好浴皂還能敷面膜2019-12-04 17:15
他研發花生烘乾機 免看老天臉色2019-12-04 23:31
留言