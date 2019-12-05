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掛名韓競總活動惹議 台中市社會局：無補助也未被徵詢

2019-12-05 15:32中央社 台中5日電

民進黨台中市議員張家銨今天指出，大台中青工總會、韓國瑜競選總部舉辦保齡球賽，社會局為指導單位，質疑行政不中立；社會局表示，市府無補助，也未收到主辦單位徵詢掛名。

台中市議會今天召開總質詢，關於「滾出愛打出青工美好未來公益盃保齡球賽」的活動海報，主辦單位為大台中青工總會，台中市政府社會局、中國國民黨台中市黨部同掛指導單位，協辦單位是國民黨總統參選人韓國瑜競選總部，民進黨籍市議員張家銨、周永鴻、蔡耀頡質疑市府行政不中立。

張家銨指出，市府社會局擔任指導單位，根本行政不中立；蔡耀頡表示，市長喊出行政中立，「但局處長卻被陷害行政不中立」。

社會局長彭懷真表示，全台中有4000多個團體，活動海報不會事先審查，他昨天才看到海報。

周永鴻詢問如何要求對方澄清，法制局長李善植指出，未經社會局同意，可向對方口頭抗議，是否有違法後續可討論。

彭懷真表示，將會發文要求主辦單位更正。社會局補充說明，市府無補助此活動任何經費，也未曾收到主辦單位台中市大台中青工總會來文徵詢可否擔任指導單位；該單位擅用社會局名義掛名並不妥適，呼籲各團體辦理活動若需市府擔任指導單位，發文並經市府同意，否則將依人民團體法相關規定處分。

台中市韓國瑜民進黨

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